От диктатуры Путина до развала страны: в Атлантическом совете назвали пять сценариев будущего России

Вашингтонский аналитический центр "Атлантический совет" озвучил пять сценариев того, какой может быть страна-агрессор Россия уже через шесть лет – в 2030-м году. Диктатор Владимир Путин может остаться у власти, а в случае устранения его режима события могут развиваться совсем по-разному. Возможен и полный распад России и "парад суверенитетов".

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Об этом пишет "Голос Америки". Автор отчета Кейси Мишель подчеркнул, что этот перечень сценариев будущего РФ не является окончательным, однако именно такие варианты развития событий наиболее вероятны.

Сценарий №1: Путин остается президентом РФ

Россия может потерять сотни тысяч своих военных и не добиться своих целей в войне против Украины. Это приведет к "перегреву" экономики РФ и разрушению торговли по всем направлениям – от Кавказа до Центральной Азии. Российское вторжение в Украину станет самой большой геополитической ошибкой России.

В таких условиях напуганные россияне откажутся выходить на протесты и выступать против режима Путина, а значительная часть его электората так и продолжит поддерживать войну. Президент страны-агрессора в это время будет двигаться в направлении прямой диктатуры и тоталитаризма, продолжит арестовать оппозиционеров и уничтожать оппозиционные медиа.

При этом сценарии Россия будет продолжать войну против Украины, надеясь на распад западного альянса, который поддерживает наше государство.

В Атлантическом совете отмечают, что в таком случае нынешняя и следующая администрации США должны сдерживать попытки Кремля расширить свое господство. Украине нужно будет предоставить ускоренный путь к членству в Европейском Союзе, а также необходимо расширять сотрудничество по вопросам безопасности с Киевом и поставки вооружений, необходимых для сдерживания российской агрессии. "Это предполагает необходимость заверения от партнеров Украины, что они будут продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет восстановлен суверенитет над каждым сантиметром украинской территории", – сказано в отчете.

Сценарий №2: в России к власти приходят националисты

Не исключается и отстранение Путина и приход к власти в РФ ультраправых националистов. Отмечается, что вероятности этому сценарию придает попытка мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 24 июня 2023 года.

Такой националистический режим, учитывая нехватку ресурсов, мог бы предпочесть замораживание войны против Украины. Более того, он вообще может избегать эскалации с Киевом и Западом, а также обвинять Путина в стратегических неудачах в Украине.

Запад в таком случае должен упорно удерживать и расширять санкции против России, а также использовать арестованные активы российского центробанка для восстановления Украины.

Сценарий №3: установление режима технократов

Новый режим, возглавляемый небольшим количеством технократических элит, обученных на Западе, может приступить к реализации постпутинской стратегии. Они попытались бы открыть дипломатические каналы с Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем и даже Киевом. Также, считают аналитики, технократы отменили бы некоторые решения Путина о продлении президентских сроков, а также освободили бы некоторых политических заключенных.

Такой режим, по прогнозу, отказался бы от националистической риторики. При этом, воздерживаясь от прямой критики Путина, они указывали бы на ошибки, которые Россия допустила в предыдущие годы. Подобные власти могли бы решить сохранить контроль над Крымом, но вывести свои силы с остальной территории Украины, отказавшись от заявлений диктатора об аннексии в сентябре 2022 года.

Изменение такого плана в России приветствовалось бы многими на Западе, а некоторые могли бы призвать даже дать Москве второй шанс, считают в Аналитическом совете. Однако Кейси Мишель подчеркивает, что оптимизм по отношению к такой власти должен быть смягчен – такой сценарий не обязательно предполагает победу стратегии Запада, отказ от аннексии Крыма или демократические реформы внутри самой России.

Сценарий №4: демократизация РФ

К этому сценарию могут привести сдвиги в России после побед Украины, каскад неудач Путина и общее экономическое разрушение. Поражения россиян в войне могли бы привести к массовым протестам как в Москве, так и в регионах. Митингующие сосредоточились бы на децентрализации власти и восстановлении местного суверенитета, выводе российских сил из Украины, Молдовы и Грузии и демократизации как на местном, так и на федеральном уровнях.

По сценарию, все эти изменения должны происходить быстро и базироваться на неудачах неоимперской России. "Этот результат является одним из лучших, которые Запад мог себе представить, и он должен стимулировать, поощрять и ускорять его", – говорится в статье.

В таком случае обязательно смягчение санкций, особенно связанных с внутриполитическими и экономическими реформами, предоставление ресурсов для расследования, чтобы новое российское правительство могло расследовать преступления режима Путина и его союзников, а также возможно возвращение замороженных активов российского центробанка в условиях выплат Москвой репараций Киеву. В то же время, Запад должен быть бдительным относительно возможной неоимпериалистической и реваншистской риторики.

Отмечается, что, как бы хорош этот сценарий ни был, он маловероятен в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Сценарий №5: распад России

В краткосрочной перспективе распад России тоже вряд ли можно считать вероятным. Однако вероятность такого развития событий может увеличиться с течением времени, если Путин останется у власти и российская экономика продолжит деградировать.

К распаду РФ может привести ряд факторов – от неудач в Украине до экономического упадка и притеснений меньшинств. Процесс может начаться с Чечни, если внутренняя борьба за пост преемника Рамзана Кадырова перерастет в третью чеченскую войну. Еще один вариант – протесты в Татарстане против попыток подавления татарской идентичности. Такие движения могут привести к "параду суверенитетов" в России.

Однако автор отчета отмечает, что этот сценарий с распадом России опасен не только для самой РФ, но и для Запада, беспокоясь о безопасности российского ядерного арсенала. При этом сценарии Запад должен сосредоточиться на создании многосторонних и многонациональных коалиций для управления не только ядерной стабильностью, но и российской нестабильностью в более широком плане.

В то же время, подобные беспокойства не должны препятствовать усилиям в помощи Украине для обеспечения поражения России в войне: "Запад не должен воздерживаться от поддержки Украины из-за чрезмерных опасений нестабильностью России", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, прогнозы относительно предстоящего распада России звучат уже не первый год среди политиков, экспертов и других деятелей. И одним из ключевых факторов называют полномасштабную агрессию РФ против Украины. Мы рассказали о том, почему крах России называют неизбежным и какими могут быть его последствия.

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