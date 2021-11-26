Ах вы, розовые лошадушки и фиолетовые слонятки! В 2008-м году вам было не объяснить, что после Грузии на очереди – Украина. Вы тотчас становились на дыбы и выплескивали подростковые фантазии, какие поджопники отвесите агрессорам.

А потом было олимпийское спокойствие под ледовое шоу в Сочи с чемпионской уверенностью: "Они не посмеют". И вот уже больше 7 лет оккупированы Крым и Донбасс, уже более 14 тысяч украинцев умерщвлено оккупантами, а вы в очередной раз насасываете фантазийный леденец: "Да никуда он не рыпнется, потому что он – трус. А рыпнется – потеряет власть, что для него смерти подобно!" Как бы вам объяснить, существа из мультяшных фэнтези?.. Вот вы очень не хотите воевать. И Европа не хочет. И Америка – до того не хочет, что даже своих солдат из Афганистана вывела. А Путин очень хочет. Его серое вещество в крысиной черепушке шантажиста поражено идеей последнего решительного реванша с повышением ставки – вплоть до ядерной. Этот прием, вводящий в ступор здравомыслящий политический истэблишмент, действует безотказно: "Нам терять нечего, мы сейчас как шарахнем многомахательной системой – и не будет вашего Киева. И некому будет вступать в НАТО, угрожая нашим суверенным рубежам. А понадобится – и по Берлину с Парижем шарахнем – на радость пещерным дикарям. У себя-то уже все Воронежи, благословясь, разбомбили – так теперь хоть напоследок оставим после себя несколько воронок, чтобы веками помнили, сволочи". Идея фашистского возмездия – она такая: "А чо евреи такие умные? Всем миром вздумали управлять! В газовые камеры их!" Эта формула ничем не отличается от нынешней ублюдистанской: "А чо хохлы в НАТО собрались? Имперскую пуповину решили перерезать? Раздавим танками! А чо Европа такая нежная да жизнью довольная? Получайте толпы мигрантов и газовый кризис впридачу – для начала. Постучите зубками от холода на радость Марьиванне из обоссанного Байденом подъезда!"

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Как и было сказано, перед неминуемой последней схваткой с Западом Путин решительно зачищает информпространство. Было бы странно планировать большой замес и оставлять на своей территории вражеские информационные платформы. 13 компаний, владеющие 22 ресурсами, попали в перечень Роскомнадзора в рамках закона "о приземлении", подписанного Путиным еще в июне 2021-го. Google LLC вкупе с YouTube, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber и другие с 1 января 2022 года обязаны открыть филиалы в России и "ограничить доступ к информации, нарушающей российское законодательство". Также они должны установить счетчик посещаемости, рекомендованный государством, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить у себя электронную форму обратной связи с российскими пользователями. Еще в октябре в РКН обещали "не жестить", но фюрер звереет и требует – остается подчиняться. Так что уже 1 января, выловив мозг в новогоднем бульоне, россияне могут не обнаружить интернета в пещере: вместо него будет функционировать простреливаемая фашнёй зона пропаганды. Впрочем, если Путин ломанется в Украину в дни христианского Рождества, использовав праздничную расслабуху как фору – кнопка "выкл" у него всегда наготове.

Ну, а пока Россия проводит беспрецедентный в современной истории страны призыв резервистов в армию. По словам источников, знакомых с данными американской разведки, повестки из военкоматов получили десятки тысяч находящихся в резерве россиян, чего не было со времен СССР. Предполагается, что эти действия являются частью плана по подготовке масштабного вторжения российской армии на территорию Украины с нескольких направлений, и которое может начаться в ближайшее время – после наступления холодов. Ролью резервистов станет удержание территории для "продолжительной оккупации", в то время как непосредственно военную операцию проведут группы численностью почти 100 тысяч человек, сосредоточенные близ украинской границы. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждает о том, что российская операция может начаться в январе или феврале 2022 и стать более масштабной по разрушениям и людским потерям в сравнении с агрессией 2014-го. По его мнению, атака может включать удары с воздуха, с применением артиллерии и бронетехники, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также не исключено и вторжение меньшего масштаба с территории Беларуси. Обратите внимание: имперский крокодил уже всосал в себя этот тараканий колхоз, и теперь с удовлетворением отрыгивает миграционным кризисом. Уже и Макрон, и Меркель, и итальянский премьер Драги названивают Путину как истинному хозяину объединяющегося пост-совка, о скором расширении которого уже трубит в свою фашистскую дудку идеолог Сурков. Только Украины там и не хватает, а переговоры с Байденом могут быть только на одну тему: "Вы отдаете мне Киев с Одессой, Мариуполем, Николаевом и Днепром, а я в ответ не наношу ядерных ударов. Что вам стоит натянуть на морду привычную маску озабоченности, которая сохранит жизнь нескольким миллионам человек?" Любой, садящийся с этим Дьяволом за стол переговоров, проигрывает автоматически. У Путина нет слабых звеньев. Его можно только физически уничтожить. И то – если вы до него доберетесь. А уж он-то позаботился о своей недосягаемости. В политическом плане оценивать его в формате рацио – глупость, ведущая к поражению.

Путин живет в парадигме исторической миссии и плавает в своей параллельной реальности, в которой он – вершитель последней вселенской справедливости. Святые старцы уже наколдовали ему вечный рай по окончании реваншистской игры, в результате которой империя либо заколосится всеми орочьими кровавыми цветами, либо сгорит, обрушив в тар-тарары этот недостойный враждебный мир. Вот и живите теперь с этим, слонятки фиолетовые, убаюканные речами политологических тушканчиков. Машите нежными ушками и наслаждайтесь, пока дядя Володя всю эту негу не накрыл грибной волной, идущей с горизонта.