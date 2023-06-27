Може ще є люди які пам’ятають, що був американський журналіст Джон Рід, який написав світовий бестселер "Десять днів, які потрясли світ".

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Це була, як він вказував, правдива історія очима стороннього спостерігача за жовтневим переворотом в 1917 році. І хоча він намагався дивитися на ті події, свідком яких був "очима добросовісного журналіста, зацікавленого у встановленні істини", але той факт, що його, одного із небагатьох американців, поховали біля Кремлівської стіни, свідчить тільки про те, що він дивився на ті події очима більшовиків, яким і симпатизував.Більшовикам в 1917 році жовтневий переворот вдався, завдяки чому на багато десятиріч колишня імперія стала місцем кровавого і трагічного експеременту над сотнями мільйонів людей. Завдяки комуністам усі люди в новій імперії були щасливими, хто не був щасливим - того розстріляли.Путін теж, більше двадцяти років намагався відновлювати комуністичну імперію.

Багато чого йому вдалося зробити і здійснити. Головне - він створив нову соціально-політичну ідеологію - рашизм.Путін - великий новатор. Він навіть створив Приватну Військову Компанію (ПВК) "Вагнер" - яка за своєю сутністю була терористичною організацією (ТО), а командиром цих терористів став його один із найбільш довірених сподвижників - пригожин.ПВК "Вагнер" прийняла активну участь у війні проти України. За оцінками військових експертів - ця ТО проявила себе найбільш боєздатною.Багато хто з українців звернули увагу на те, що останніми місяцями пригожин почав все більше і більше перетворюватись із ватажка бандитів у політика. Його активна пропагандистська діяльність дуже швидко перетворила його в одного із найбільш рейтингових політиків. А саме головне - простим росіянам він все більше і більше подобався, бо багато в чому був схожим на переважну більшість російського населення - нахабного, малокультурного, агресивного.Він ставав їх кумиром! Ще не дотягував до путіна, але впевнено наближався і став одним із найбільш продвинутих політиків.Але, усе змінилося вранці 24 червня 2023 року.

Пригожин підняв бунт проти вищого військово-політичного керівництва росії. І не просто бунт, а військовий заколот, якого вже багато десятиріч Росія не знала. Пригожин з своїми терористами безперешкодно перетнув російський кордон на військовій техніці і без будь-яких проблем захопив Ростов і штаб Південного військового округу. Населення росії зустрічали пригожіна з квітами, відбувалися братання урків з орками.Пригожин підняв градус конфлікту до найвищої позначки, коли поставив перед владою ультиматум і повів моторизовані колони добре озброєних терористів на Москву!А що путін? Путін назвав пригожина зрадником. З однієї сторони усі ці події виглядали дещо кумедними, оскільки терористи без перешкод захоплювали одне місто за іншим; влада, уся правоохоронна системи росії, проявила повну бездіяльність і була паралізована.Шлях на Москву для пригожина був відкритий. З іншої сторони, усі хто більш менш розбирається в російських реаліях усвідомлювали, що такий зухвалий виклик пригожина владі росії і перш за все путіну, не міг бути лише ініціативою самого пригожина. Впевнений, що хтось із найбільш впливових людей у владі санкціонував цей пригожинський бунт і гарантував йому особисту безпеку.

Це ще раз підтверджує, що путін вже повністю не контролює владу.Події в росії ошарашили увесь світ. Не вкладалося в голові, як таке може бути в ядерній країні, щоб терористи захопили штаб військового округу, міста і села, публічно поставили путіну ультиматум і величезна колона військової техніки з озброєними терористами направилась в столицю росії щоб вимагати звільнення Шойгу і Герасимова.Але, несподівано для усіх, за 200 км від Москви колони терористів зупинилися і повернули назад в літні табори.Що це було? Це найбільш важливе питання, на яке шукають відповідь в багатьох світових столицях. Можливо це кінець влади путіна, а можливо це хитрий план путіна?Є багато питань на які немає відповіді.

Єдине, що очевидно - тієї влади у путіна, яка у нього була - вже не буде. Увесь світ переконався, що путінська влада - це колос на глиняних ногах.

Не можна виключати, що це путін сам таке придумав, тому і не було ніякого супротиву пригожину. Побачимо найближчим часом - якщо путін звільнить Шойгу і Герасимова, це буде означати, що путін більше не контролює владу. Багато з вагнерівців можуть не погодитись з рішенням пригожина перебратись у Білорусь і почнуть активну підготовку до нових заколотів. В будь-якому випадку вже очевидно, що влада путіна добігла кінця і йому залишилось правити Росією дуже невеликий період.

Наступним разом якась інша терористична група захопить арсенали ядерної зброї і пред’явить владі зовсім вже інші ультиматуми.

Розпад росії наближається дуже швидкими темпами. Головною дієвою особою, яка максимально стимулює і розпад росії, і громадянську війну – є путін.

Тільки путіну вдалося за дуже короткий історичний період повністю втратити усі великі здобутки, які мало населення росії і поставити країну на межу розпаду і початку громадянської війни.

Причина цього усього одна - війна з Україною, яку затіяв путін. Крах путінської росії наближається з кожним днем і вже ніхто не спроможний зупинити цей процес. Тільки один день потряс світ, але глибинні потрясіння в росії тільки починаються.

Хто сказав, що бунт закінчився?