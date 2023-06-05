'Очень приятно': вдова оккупанта заявила, что рада авто, выданному за смерть мужа. Видео

Вдова ликвидированного в Украине полковника оккупационной армии РФ Сергея Постнова заявила, что рада получить автомобиль в качестве компенсации за его смерть. Ключи от машин родственникам погибших захватчиков вручили в рамках благотворительной акции "Мы помним" в Москве 27 мая.

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В частности, в интервью росСМИ Екатерина Постнова дважды сказала, что "очень рада" авто. Она также заявила, что ее муж-оккупант "был очень предан военной службе" и "его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма".

"Сегодня мне вручили ключи от автомобиля, было как-то неожиданно и очень приятно за такую поддержку. Очень рады, выражаю благодарность организаторам, большое спасибо. Мы очень рады, что оказывают такую вот помощь семьям", – сказала жена захватчика.

Известно, что полковник Постнов был сотрудником пресс-службы Росгвардии.

Пропагандистские росСМИ заявили, что он погиб "при исполнении воинского долга".

В войне против Украины Постнов участвовал более четырех месяцев. Оккупант отметился в боях в Гостомеле, на Харьковщине и Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки в Украине были ликвидированы около 410 оккупантов, уничтожены по 11 танков и ББМ врага.

– Жена ликвидированного в Украине "вагнеровца" пожаловалась, что ее мужа на родине "похоронили как собаку", не позволив близким проститься с телом.