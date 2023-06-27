Телепоявление Путина 26 июня действительно стало историческим. В кои-то веки Песков сказал правду. Под видом экстренного обращения к народу с важнейшими, судьбоносными решениями в эфир пустили консерву, записанную заранее. Вероятно, ещё в субботу, когда было торжественно объявлено об избежании страшного кровопролития. При этом выступление Путина – похабный обрезок записи, лишённой любого значимого наполнения и новизны. Произнесенная в общем виде информация выглядит устаревшей на двое суток и совершенно незначимой. Путин смотрится как зомби.

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Конфуз усиливает отсутствие анонсированного параллельного включения Лукашенко из Минска. А ведь в случае какого-то происшествия с Путиным или его ухода он как один из двух лидеров Союзного Государства имеет формальные права на управление Россией.

Не нужно быть провидцем, чтобы разглядеть все признаки некоего очередного форс-мажора в Кремле. Потому-то заявления Пескова про "фейк" об архиважности обращения только раздувают негативный инфорезонанс.

Зомби-Путин дополняет странное утреннее немое кино с Шойгу, посещающим линию фронта. К слову, заготовка, записанная ещё на прошлой неделе, сигнализирует о его неуступчивости, нежелании уходить и торгах с Путиным. Сам факт выхода сюжета в эфир подтверждает наличие у Шойгу серьезной группы поддержки.

Пока Путин и Шойгу по существу молчат, мятежный олигарх Пригожин наоборот делает бодрое выступление, упрекая армию в беспомощности. Якобы целью его мятежа была попытка показать накопившийся протестный потенциал, а не свергать власть. Очередной набор манипуляций: Шойгу слабак, потому что не развязал кровавую баню, зато "повар"-провокатор – герой и спаситель, друг народа.

После непонятной путинской демо-версии антипригожинского обращения началось ночное совещание полного состава силовиков "последних дней", почему-то без главы СВР Нарышкина. У многих сразу отлегло: хоть на лицо участники ночной встречи ни живые, ни мертвые, зато вроде как Путин все-таки пока жив. Но увиденное тоже является записью хотя бы потому, что с 24 февраля прямых эфиров в РФ нет, а обещанной пресс-конференции так и произошло.

Вообще россиянам не позавидуешь, постоянная завеса тайны. Раньше не знали, настоящий ли Путин перед ними, теперь не знают, жив ли он вообще и не зомби ли на экране.

Повестка встречи с силовиками проста: разбор мятежа Пригожина и обсуждение дальнейших мер, направленных на выход Путина из договоренностей с "предателем". Так сказать, контрпереворот. Поскольку узнаваемость Пригожина взлетела до небес, то даже его изгнание в Беларусь уже не воспринимается как достаточная мера наказания, прорабатываются варианты полной нейтрализации. Такая же участь ожидает и Дюмина, который совершил летальный для себя фальстарт в гонке за Кремль.

Сейчас нет готовности проводить какие-либо перестановки в правительстве, в т.ч. опасно менять проворовавшегося Шойгу, ведь рассыпется система круговой поруки, от которой кормится самолично Путин, являющийся одним из богатейших людей планеты. Притихший Дюмин сам отказался от претензий на пост, опасаясь как быстротечной мести, так и обвала фронта в Украине. Для солдат в зоне боевых действий бывший охранник Путина – субъект куда менее понятный, чем Шойгу. Доверия к нему нет, и подчинятся его приказам тоже не будут. Замена шила на мыло может породить бунт в разы серьезнее, чем "марш справедливости".

Текущие вопросы кадров отошли на задний план. Для клики, стоящей за Путиным-зомби, более актуальны два других вопроса. Первый: как дальше продавать войну и планировать переворот в Украине, если мятеж обанкротил последние крохи данной страшной затеи? Россиян на несколько часов загнали в истинное, убийственное, содержание политики их главарей.

Другой вопрос: Путин как зомби-политик уже бесперспективен, подобен позднему Ельцину, но кого выдвигать на выборы в 2024 году? Шойгу, Пригожин, Дюмин – в отбое, а значит, опять грядет черный лебедь, как в 1999 году.