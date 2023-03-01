''Никто не планирует сдаваться'': Скабеева заявила, что Россия собирается идти в войне с Украиной ''до конца'', но заговорила о переговорах. Видео

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз попыталась пригрозить Украине тем, что страна-агрессор РФ якобы не собирается отказываться от "целей спецоперации" и будет "идти ко конца". При этом она снова заговорила о так называемых мирных переговорах, которые Москва выпрашивает у Киева.

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В эфире своей пропагандистской программы, отрывок которой опубликовал в Twitter журналист BBC Фрэнсис Скарр, Скабеева выдала нелепое заявление, назвав войну в Украине "войной за выживание России" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она сказала, что от "целей и задач" путинской "спецоперации" якобы никто отказываться не собирается. К слову, "целями" оккупантов в Украине являются удары ракетами, беспилотниками и артиллерией по мирным городам, разрушение инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света, а также захват территорий.

"Это, во-первых, война за существование России. Никто не планирует сдаваться, про сдачу вообще разговор не шел никогда, отступать или, упаси нас господь, отказываться от целей "спецоперации" планов нет. Мы идем до конца", – сказала она.

Пропагандистка обратилась к тем, кто "вздрагивает каждый раз, когда слышит про призывы от России про переговоры". Она выдала, что Москва умоляет про переговоры якобы не для того, чтобы отказаться от "целей спецоперации".

"Мы добиваемся мирных переговоров не потому что пытаемся отказаться от целей и задач "спецоперации". Мы добьемся выполнения целей и задач. Если хотите, то за столом переговоров. Все, что написано в конституции РФ, хотите – соглашайтесь на это миром, не хотите – будем оружием принуждать", – пригрозила Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков пожаловался, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в последнее время не звонили российскому диктатору Путину, хотя говорили, что поддерживают стремление к диалогу. Он сказал, что глава Кремля "открыт" для дипломатии – но исключительно ради "достижения собственных целей".