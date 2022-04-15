'Не собираемся растягивать': в России заговорили о скором окончании войны с Украиной

Глава комиссии Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил о скором завершении "спецоперации России" в Украине. По его словам, это случится после того, как Украина "станет безопасной для России и всего мира".

В частности, российский сенатор снова упомянул о якобы существующих в Украине "биолабораториях" и "ядерных объектах". Заявление Климова массово цитируют пропагандистские СМИ.

Климов, общаясь с африканскими и азиатскими журналистами, объявил о скором завершении войны в Украине.

"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - сказал он.

Свои войска из Украины, по словам рашиста, Кремль выведет после того, как Украина "станет безопасной для России и всего мира".

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Учитывая, что Климов при этом упомянул главную "опасность" - придуманные государством-агрессором якобы действующие на территории нашего государства "биолаборатории" и "ядерное оружие", в создании которого обвиняет официальный Киев Москва - не исключено, что заявления сенатора являются подготовкой населения к поражению РФ в войне. Оно будет преподноситься как огромная победа. Ведь достаточно лишь объявить, что существовавших лишь в воспаленном воображении рашистов "биолабораторий" и "ядерного вооружения" больше нет - и можно считать "цели спецоперации" исполненными.

При этом Климов не смог удержаться от выпада в сторону Запада, военная помощь со стороны которого украинской армии приводит Кремль в бешенство. По мнению рашиста, помогая Украине защищаться от российской агрессии, западные страны "заливают костер бензином".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потребовала от США прекратить вооружать Украину и пригрозила "непредсказуемыми последствиями".

Также не утихают в России истерики после уничтожения ВСУ флагмана Черноморского флота РФ - крейсера "Москва". Российские пропагандисты назвали его уничтожение "поводом" для войны.