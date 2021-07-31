Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Новости России / Мнения
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Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.

Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль "Звезда". А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов.

NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, бл*дь, "НАУКА". Карл.

Я их просто обожаю.

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Источник:Телеграм-канал Аркадия Бабченко
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