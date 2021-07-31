Четырнадцать лет Россия строила модуль "Наука" для МКС. Достроила. Пару дней назад, наконец, запустила.

Модуль "Наука", Карл, не вышел на запланированную орбиту и все ждали, что он зацепит атмосферу и упадет обратно. Но модуль "Наука", Карл, вручную все же удалось дотянуть до МКС и даже пристыковать, несмотря на то, что у него до кучи отказала какая-то там очередная система "Курс".

После стыковки у модуля "Наука", Карл, нештатно включились двигатели.

Двигатели удалось выключить только после того, как они сожгли все топливо.

С противоположной стороны станцию пытался выровнять модуль "Звезда". А потом подключился и "Прогресс". Чтобы противостоять российской "Науке". Бессмысленной и беспощадной.

Наука против Прогресса. Как тебе такое, Илон?

В результате этого перетягивания каната между двумя российскими модулями, МКС развернуло на сорок пять градусов.

NASA отложило запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля.

Модуль, бл*дь, "НАУКА". Карл.

Я их просто обожаю.

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