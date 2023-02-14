''Нас таких в спецслужбах много'': капитан ФСБ во время войны изменил пол и стал звездой стрип-клубов

Прослуживший более 12 лет в ФСБ РФ Александр Чумаков совершил трансгендерный переход и превратился в Катерину Майерс – это стало прецедентом в спецслужбах страны-агрессора. А во время полномасштабной войны с Украиной он пытался выехать из России, однако носителя гостайны не пропустил погранконтроль. Теперь уже девушка стала звездой московских стрип-клубов и снимается в горячем видео для взрослой аудитории.

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И нет, это не "украинская ИПсО", а прогремевшая на всю Россию история, которая на днях получила новый поворот.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Хотел быть девочкой, но игрался "калашом"

Александр Чумаков жил в Чите. Уже после каминаута рассказал, что с детства ощущал свое тело "каким-то не родным", однако до 16 лет не особо задумывался об этом.

Мальчик воспитывался в духе "ура-патриотизма", некоторое время хотел быть летчиком. В доме всегда было много гостей из правоохранительных органов и силовиков, прошедших Афганистан и войну в Чечне. Ребенку давали поиграться автоматом Калашникова, дарили одежду в камуфляжной расцветке – в общем, растили "правильного россиянина".

В итоге Александр поступил в Хабаровский пограничный институт ФСБ, который окончил в 2014-м – в год, когда началась агрессия России против Украины. После окончания учебы стал оперативником ФСБ.

"Я пытался быть мужиком"

По распределению Александр попал в Северную Осетию, где "застрял" на четыре года. Там, по его словам, занимался "работой с людьми".

Тогда его еще не интересовали мужчины, и Александр женился, а потом даже стал отцом. Но спустя время отношения с женой (уроженкой Владикавказа) стали все хуже и ФСБшник отправился на новое место службы в Армении уже в одиночестве.

Позже признался, что долгое время просто пытался "быть мужиком".

После решения о разводе Александр решил, что сдерживающих факторов больше нет и что будет менять пол – в это время он уже ощущал себя женщиной.

Оперативник не стал обращаться к врачам и самостоятельно начал принимать гормональную терапию. О его транссексуализме не знал никто: ни родные, ни сослуживцы. Сотрудников ФСБ постоянно проверяли, но все комиссии Чумаков успешно проходил. Однако затем он стал физически меняться и в службе "заподозрили неладное". Правда, сначала подумали, что Александр пристрастился к наркотикам, так как очень сильно похудел.

Дальше – больше. ФСБшник стал делать маникюр, отрастил волосы и укладывал их – а это уже не осталось незамеченным и вызвало много неприятных вопросов. Но уходить из спецслужбы Чумаков не собирался, хотел дослужить хотя бы до минимальной пенсии, однако это не удалось: давление усиливалось и в итоге Александр подал рапорт на увольнение.

Он продолжал гормональную терапию, а затем перенес несколько операций для изменения пола. Окончательно трансгендерный переход состоялся после получения документов на имя Катерины Майерс.

Уже после каминаута она заявила: "Таких людей, как я, в спецслужбах много. Есть еще и геи, и лесбиянки. Но разве они от этого становятся плохими сотрудниками? Пыня (президент РФ Владимир Путин. – Ред.) сказал, что у нас нет дискриминации, вот я и хочу, чтобы его слова стали правдой".

По ее мнению, в ФСБ не смогли оценить преимуществ женственного сотрудника: "Я подходила к руководителям и говорила: вы сами видите, какая у меня феминная внешность. Кто меня раскусит? Никто бы не заподозрил, что я капитан ФСБ, что я, грубо говоря, разведчик. Я могу в каких-то обществах стать своей – так используйте это!".

Но руководство на это не пошло.

Носитель гостайны

Жизнь экс-офицера ФСБ кардинально изменилась: теперь уже, будучи девушкой, Катерина отучилась на курсах визажа и рассказывала, что хочет работать в мире моды. Из родной Читы переехала в Москву, а со временем стала работать стриптизершей.

В декабре прошлого года Майерс пыталась улететь из России (по ее словам, на отдых в Мексику), однако не смогла пройти погранконтроль в аэропорту Домодедово: сотрудники пограничной службы ФСБ "мариновали" ее 10 часов, составили несколько протоколов и в итоге отказали в выезде.

"Сказали, мол, если Чумакову Александру выезд закрыт, то и мне тоже запрещен", – заявила Катерина.

Выяснилось, что во время увольнения в декабре 2021 года капитан Чумаков подписал документ о пятилетнем запрете на выезд, как имевший доступ к гостайне (он действует по 2026 год).

Правда, сама девушка считает запрет несправедливым, так как она теперь "новый человек" и собирается оспорить такое решение.

"Вы о чем, ребята? Какая секретка? Я не помню, что на завтрак ела. Я работаю в ночном клубе и мне все равно на всю эту политику – я хочу спокойно жить, радоваться и быть счастливой", – заявила Майерс.

От визажистки к порнозвезде

Новый скандал с трансгендерной женщиной разгорелся несколько дней назад. На популярном российском ресурсе "Двач" опубликовали ее "горячие" фото, которые были сделаны для зарубежного закрытого ресурса, рассчитанного на американскую аудиторию.

В подводке на "Дваче", конечно же, напомнили историю о трансгендерном переходе капитана ФСБ и заявили, что Майерс теперь уже снимается в порно. Впрочем, в этом Катерина и сама призналась, опубликовал пост на своем Telegram-канале.

Учитывая, что недавно в России ужесточили законодательство за пропаганду ЛГБТ и изменении пола – за подобные публикации можно серьезно "влететь". Этим и решила воспользоваться Катерина Майерс, которая вроде как и сама стала объектом пристального внимания российских силовиков. Теперь девушка грозится закрыть "Двач", для чего уже обратилась в Генпрокуратуру РФ, Роскомнадзор, МВД и ФСБ, а также грозится подать в суд.

Она утверждает, что ресурс нарушил закон, опубликовав в открытом доступе для российской аудитории ее снимки (которые можно расценить как порнографические).

"Я связалась с администратором канала и вежливо попросила удалить фотографии. Указала, что они не только оскорбляют мои честь и достоинство, но и нарушают авторское право, я все-таки зарабатываю с помощью видео", – заявила Майерс "Верстке". – То, что они сделали, нарушает российское законодательство – у нас запрещено распространение порнографии и пропаганда ЛГБТ. Но администратор просто посмеялась и ответила мне, используя мат".

По словам Майерс, во время службы в ФСБ он/она "занималась оперативно-розыскной и аналитической деятельностью, но еще и мониторингом интернета" – искала "экстремистов и террористов".

"В основном, из запрещенных организаций исламского толка вроде "Хизб-ут-Тахрир". Если я находила такой сайт или группу, я подавала заявление в Роскомнадзор на блокировку. Поэтому когда мне девочка из "Двача" ответила со смехом, мол, давай попробуй заблокируй нас, она просто не поняла, с кем имеет дело. Недооценила меня", – заявила россиянка.

Отметим, что помимо аккаунтов в социальных сетях и на видеохостинге, у Майерс есть и закрытый приватный Telegram-канал, вход в который доступен только после оплаты "взноса".

Помимо этого девушка продолжает работать в стриптиз-клубе, а свою работу описывает как "самую лучшую в мире". 9 февраля девушка отмечала профессиональный праздник, который уже считает своим – День рождения стриптиза.

Сейчас Катерина усиленно зарабатывает на предстоящие операции, которые должны уменьшить ее талию (удалив нижние ребра), увеличить ягодицы, а также подкорректировать новообретенные женские органы. Стоимость каждой пластической операции – от миллиона рублей, а их, по словам бывшего офицера ФСБ, еще нужно 4-5.