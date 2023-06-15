Напоминает о позоре на фронте? В России начали избавляться от символа войны против Украины – СМИ

В стране-агрессоре России все больше начали отказываться от главного символа войны против Украины – буквы Z. Пропагандисты убирают ее из названий каналов, а местные чиновники и администрации – с профилей в соцсетях и фасадов домов.

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Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить" одноименного русскоязычного эстонского интернет-издания. Журналисты связывают это с провалами российской армии на фронте.

"После того, как российское наступление окончательно остановилось, отказ от главного символа "СВО" происходит повсеместно", – говорится в сообщении.

Так, бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убрал Z из названия своего Telegram-канала. После начала войны он переименовал его в "РогоZин", но с апреля 2023-го назвал "Рогозин на фронте". При этом со здания Уральского государственного архитектурно-художественного университета в Екатеринбурге сняли плакат с буквой Z.

Чиновники в Новосибирске демонтировали баннер с Z после жалобы местного жителя о том, что вывеска "не соответствует дизайн-коду, установленному регламентом". А мэрия Кирова согласилась снять провоенный плакат со здания Вятского госуниверситета. Это также произошло после жалобы некого активиста якобы на нарушение "правил благоустройства".

В Томске с фасада театра "без объяснения причин" убрали баннер с буквой Z. Глава администрации Белокатайского района Башкортостана Масхут Минигалин поставил на аватарку Z в начале войны, но затем убрал ее. Так же поступила администрация Зилариского района той же республики.

Беларусский блогер Алексей Дзермант, который выступает на росТВ, избавился от Z в названии своего Telegram-канала "Незыгарь".

Журналисты проанализировали запросы в "Яндексе", которые показали, что популярность на товары с Z-символикой значительно сократилась с начала войны. Отмечается, что уже в течение года количество желающих купить Z-футболки и Z-наклейки неуклонно падает и "практически достигло нуля".

Российские социологи подчеркнули, мол,, пик "популярности" путинской войны пришелся на июнь 2022-го. Ныне же, предполагают журналисты, главный символ российского вторжения в Украину напоминает россиянам о их позоре на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно одиозный российский режиссер Никита Михалков забился в экстазе от увиденного символа Z в одном из московских храмов. Пропагандист, поддерживающий террор РФ против Украины, выдал, мол, буква появилась в храме "по божьей воле".

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