Наемников Кадырова для войны против Украины готовят за деньги чеченского олигарха: СМИ раскрыли громкие подробности

Одним из главных в России пунктов по подготовке наемников для войны против Украины является университет спецназа в Гудермесе. Его финансирует чеченский олигарх и односельчанин Рамзана Кадырова Мовсади Альвиев.

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Об этом пишет издание “Важные истории", ссылаясь на банковские данные университета с начала 2022 года до весны 2023 года. За этот период учреждение потратило 980 миллионов рублей. Почти половина этой суммы поступила от бизнес-структур Альвиева.

Еще 260 млн рублей университет заработал на подготовке охранников “Газпрома", РЖД, “Татнефти" и Российского союза боевых искусств. Последним, в частности, руководят замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Трутнев.

Примечательно, что после начала широкомасштабной войны, которую в Украине развязала Россия, университет начал активно набирать “добровольцев". Как хвастался сам Кадыров, за апрель прошлого года через центр проходили 200 человек в неделю.

При этом поступить на обучение во время войны несложно.

"Приезжаете в город Грозный, в мэрию. Говорите: “Я доброволец" – и всё. Вас отвозят в Российский университет спецназа". Брали всех подряд", – рассказал один из “студентов".

В саму программу обучения входят стрельба, тактика, оказание первой помощи, а после обучения добровольцев отправляют на войну в Украину.

“Мы там три дня посидели и уехали", “не было там обучения никакого – четыре дня х...рней страдали", – рассказывали ранее изданию "выпускники" учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чеченской Республики в составе РФ Рамзан Кадыров похвастался новыми военными автомобилями, закупленными для его группировки "Ахмат", которая участвует в войне в Украине. Среди техники заметили китайские броневики China Tiger.

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