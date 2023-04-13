Нынешняя Московия успешно реализовала ключевую идею антиутопии Оруэлла: в тоталитарном обществе за каждым надзирателем должно быть наблюдение.

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"Будьте шанобливі з путінськими охоронцями, вони завтра можуть стати губернаторами чи міністрами", – любить повторювати русня в чиновницьких кабінетах. Казарма з бодігардами дійсно перетворилася на інкубатор високопоставлених кадрів. Співробітників ФСО Путін призначає на керівні посади в регіонах, вони фактично контролюють панівну верхівку.

Колишній співробітник ФСО Сергій Морозов очолював Астраханську область, потім його замінили на ще одного "ФСОшника" Ігоря Бабушкіна. Колишній "лічнік" бункерного Олексій Дюмін відзначився при захопленні Криму, а потім поїхав губернатором у Тульську область. Співробітники ФСО очолювали Ярославську, Калінінградську області. І це лише публічна частина величезного переліку.

Внутрішні війська путіноїди перепакували в т.зв. "росгвардію", яку очолив Віктор Золотов, колишній ФСОшник. Саме Золотову підпорядкували бригаду спецзагін ГРУ генштабу. Спецзагін – це такий собі запобіжник Путіна, тобто саме той підрозділ, якому до снаги захопити будь-яку резиденцію в Московії, або навпаки – запобігти цьому. З поліцейських трофеїв Золотов отримав у підпорядкування СОБР та ОМОН.

Саме "сторожі" верховного бункеркомандувача роблять успішну карʼєру в силових структурах. Ось колишній ФСОшник, а потім губернатор Калінінградської області Євгеній Зінічєв після завершення губернаторської карʼєри встиг попрацювати заступником директора ФСБ, потім примостився у корупційному кріслі глави МНС (дерибанити кошти повинні також надійні кадри). Колишніх "сторожів" чимало не тільки у ФСБ і міноборони, але в думі, сенаті, навіть в уряді ними хоч греблю гати.

У часи президентства Єльцина ФСО налічувала 15 тис. осіб. Зараз у бункерного вже близько 60 тис. вартових (точну цифру засекречено). Це більше, ніж "кадирівців" та "вагнерівців" разом узятих. Сюди варто додати чисельність росгвардії, яка розпухла до 430 тис. осіб.

ФСО – найвідданіша ботоксному фюреру структура. Служба охороняє кремль, особисті резиденції, забезпечує зв'язок, пересування, навіть керує його яхтами. Захищає навіть від потойбічних сил. The Insider отримало таємний документ щодо підготовки ФСО до захисту від перевороту. Його вивчення дає чимало підстав для роздумів.

"Охранка" Путіна – вуха кремля. Фюрер ліквідував федеральне агентство урядового зв'язку, віддавши її функції підрозділу ФСО. Це означає, що служба має можливість прослуховувати всю країну, особливу – її еліту.

Бодігарди отримали право вилучати землю, перекривати дороги, засекречувати персональні дані й т.д. Фактично, служба перетворилася на державу в державі, не особливо визнаючи закони своєї країни.

ФСОшників" почали водити в храми РПЦ, їх захищають від "екстрасенсів ЦРУ", "псі-генераторів" (на кшталт веж мобільного зв'язку, які "програмують мозок").

Відповідає за підготовку до "атак ЦРУ" заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. Він же керує групою тарологів, екстрасенсів, чорних магів та астрологів.

Всі співробітники ФСО проходять ментальну підготовку. Вони мають вірити в змови, місію фюрера, бути відданими. Вони також збирають екскременти карлика, як стверджує видання Paris Match.

ФСОшники" – це й актори, які слугують масовкою на зустрічах карлика "з народом", це покоївки, інженери.

Нещодавно капітан ФСО Гліб Каракулов втік з-під носа служби під час закордонного відрядження. Це перша публічна зрада наближеного до кремлівського карлика офіцера. І це тільки початок. Навіть серед наближених охоронців є ті, хто щиро бажає смерті воєнному злочинцю.

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