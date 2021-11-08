Мы у себя дома: Кадыров ответил пропагандистке Симоньян из-за оскорбления "лиц кавказской национальности"

Между главным редактором пропагандистского телеканала RT Маргаритой Симоньян и главой Чечни Рамзаном Кадыровым произошел заочный спор о "лицах кавказской национальности". Причиной стала массовая драка в Новой Москве, зачинщиками которой стали четверо выходцев с Кавказа.

Как пишет BBC, конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки. Он начался со словесной перепалки на пешеходном переходе, в результате которой четверо мужчин погнались за двумя мужчинами и ребенком (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Со слов одного из пострадавших, он успел поставить ребенка на землю, после чего его начали избивать. Его друг рассказал полиции, что избиение удалось остановить после того, как он забежал в магазин и попросил там помощи.

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Долгое время не было точной информации о личностях подозреваемых в избиении. В итоге МВД сообщило, что это уроженцы Азербайджана, получившие российское гражданство.

В своем Telegram Симоньян написала, что "все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро".

"Позорище какое. На Кавказе молодые мужчины в гостях даже в туалет, извините, стесняются зайти. Терпят. Потому что неудобно. Потому что в гостях. А в Москве, значит, не в гостях?" – возмутилась она.

Ей ответил Кадыров, подчеркнув, что ему "как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию".

"Когда кавказцы побеждают на татами, борцовском ковре или на ринге, это – "россияне", и весь интернет гордится успехами российских спортсменов. Когда устраивают драку и говорят на ломаном русском, это – "понаехавшие, у которых надо поголовно проверить регистрацию", – сказал глава Чечни.

Он раскритиковал тот факт, что при совершении преступлений кавказцами СМИ всегда делают акцент на их этнической принадлежности.

"Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда", – добавил Кадыров.

Кроме того, он напомнил "уроженке Кавказа" Симоньян, что перед тем, как делать заявления, нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и "пиариться на свежей теме".

Симоньян ответила, что всегда проверяет информацию перед тем, как делать заявления, и ее информация оказалась верной.

"Все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа… По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ – это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др. Хотела бы напомнить, что Кавказ – это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще", – отметила она.

Упоминание в СМИ национальности человека, совершившегося преступление, журналистка считает правильным.

"Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как "лицо кавказской национальности", обижали и возмущали такие упоминания. Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше – на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее", – заверила Симоньян.

Позднее Кадыров опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что созвонился с главредом RT и они "спокойно и без обид поговорили о том, что правильно, а что нет".

По словам главы Чечни, они с Симоньян разделяют мнение, что "Кавказ – это прекрасный край, который подарил России замечательных людей", и призвал не набрасываться на нее с оскорблениями. Журналистка поблагодарила Кадырова за пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Симоньян устроила истерику из-за ситуации со сборной России на Олимпиаде-2020. Тогда в личном многоборье российская спортсменка Дина Аверина взяла "серебро", проиграв победительнице 0,150 балла. Главред RT назвала арбитров "космическими тварями" и предложила плюнуть им в след.

YouTube удалили два немецких канала RT, главным редактором которого является Симоньян. В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, пояснили, что это связано с распространением фейков о коронавирусе.

Сама Симоньян уточнила, что оба канала больше нельзя восстановить, и предложила ответить санкциями "хотя бы из самоуважения".