'Мы не знаем, как себя вести': на росТВ обеспокоились из-за постоянных атак дронов на Россию. Видео

Российские пропагандисты жалуются на регулярные атаки беспилотников в столице государства-террориста РФ. Рупоры Кремля заявили, что люди в Москве не знают, что делать во время атаки.

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Также россияне заявили, что теперь у них спрашивают, что с их лицами. Фрагменты пропагандистских шоу опубликованы в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одна из пропагандисток заявила, что ее волнуют постоянные атаки на временно оккупированный Крым и столицу страны-агрессора. При этом она добавила, что москвичи не знают, как себя вести во время атаки.

"Я каждое утро просыпаюсь и читаю новости – атака, попытка атаки на Крым, попытка атаки на Москву. Москва меня волнует прежде всего в том плане, что мы не знаем, как себя вести при атаке беспилотников", – заявила пропагандистка.

В свою очередь одиозный пропагандист Сергей Мардан, который призывал убивать украинских детей, теперь также жалуется на атаки БПЛА в Москве.

"Пишут разным моим коллегам: ну что, кацапы, что у вас теперь с лицом? Ну… та нормально все с лицом. Едем дальше, работаем, улыбаемся и машем", – выдал пропагандист.

Напомним, утром 21 августа во всех аэропортах Москвы объявили план "Ковер". Оккупанты в очередной раз пожаловались на атаку БПЛА на столицу страны-агрессора РФ. Все ближайшие рейсы задержаны на прилет и вылет, часть самолетов перенаправлены в другие регионы.

Ранее сообщалось, что в Москве утром 11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", власти объявили режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги. Позже в российской столице, а также в Красногорске Московской области заявили о взрывах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 1 августа несколько беспилотников снова атаковали столицу России. Один из них попал в то же здание "Москва-Сити", что и в предыдущий раз.

– В ночь на 30 июля в столице РФ раздались взрывы – Москву атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

– 28 июля в России также жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне сильно возмущались, что на второй год так называемой спецоперации дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

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