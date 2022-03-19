Московский кинофестиваль лишили аккредитации, а претендента на 'Оскар' от РФ не пустили в США

Россия погружается во все большую изоляцию, теперь - в сфере кинематографа. Из-за развязанной Россией войны в Украине в США не пустили режиссера единственного номинированного на получение "Оскара" фильма.

Также приостановлена аккредитация Московского международного кинофестиваля Никиты Михалкова. Об этом сообщает Сегодня.

"Кина не будет! Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров из-за нападения России на Украину приостановила аккредитацию Московского международного кинофестиваля. В переводе на неофициальный, Московский кинофестиваль - все", - пишет издание.

Главой Московского международного кинофестиваля является Никита Михалков, горячо поддерживающий войну в Украине и агрессивную политику Кремля.

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В Украине в отношении Михалкова открыто уголовное производство, ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Украинский суд уже дал разрешение на задержание Михалкова.

Кроме того, на церемонию вручения самой престижной награды за достижения в кинематографе - "Оскар" - не поедет режиссер единственного российского фильма, номинированного на эту премию. Антона Дьякова, снявшего анимационый фильм "Боксбалет" не пустили в США.

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Полная изоляция. Никто в цивилизованном мире не хочет иметь дело с Россией. Даже в сфере культуры и науки. Единственный номинант на "Оскар" от России не попадёт на церемонию: режиссёр Антон Дьяков, сообщил, что ему не удалось получить американскую визу", - написал Геращенко.

Он напомнил, что ранее от сотрудничества с российскими кинематографистами отказались Каннский и Берлинский кинофестивали.

"Даже СССР принимал участие в Каннском фестивале. Неоднократно получал награды. Путин хотел построить новый СССР, но получил Северную Корею", - подчеркнул Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские туристы застряли в Таиланде и пожаловались на проблемы из-за санкций. Их карты недоступны к использованию вне России. А менять обесценившиеся рубли на нормальные деньги за границей отказываются.

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