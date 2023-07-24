Медведев устроил истерику из-за атаки дронов на Москву и пригрозил Украине 'нестандартными' ударами

Экс-президент, а теперь заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился очередной истерикой из-за атаки БПЛА на Москву. Он заявил, что Украина якобы взялась за гражданские объекты в РФ из-за неудач на фронте, и пригрозил ударами по "нестандартным" целям.

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Такое сообщение Медведев опубликовал в своем Telegram. Он выдал, что украинцы пытаются получить "дутые и иррациональные" информационные победы, а на самом же деле Украина якобы не может добиться успехов в ходе контрнаступления.

"Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога?" – бредил замсекретаря Совбеза РФ.

Этим он объяснил, что украинцы "все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов", и призвал россиян быть к этому готовыми.

"И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым", – размечтался Медведев.

Напомним: ночью 24 июля в Москве прогремели взрывы. Там пожаловались на "атаку украинских БПЛА", на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым был виден недалеко от здания минобороны РФ.

По данным наших источников, взрывы в Москве – результат операции ГУР. Дроны атаковали здание минобороны РФ, один упал возле учреждения, занимающегося кибератаками. Также был зафиксирован взрыв возле Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать атаку беспилотников на Москву, произошедшую 24 июля. Он отметил, что этот вопрос в компетенции министерства обороны государства-террориста, и отметил, что все БПЛА были нейтрализованы силами ПВО;

– кремлевский пропагандист Владимир Соловьев после ночных взрывов в Москве также начал угрожать Украине. По его мнению, страна-агрессор должна отомстить ударами по правительственному кварталу в Киеве.