Нова стратегія виживання режиму вимальовується досить чітко: верховний бункер-командувач найближчим часом заноситиме дупу бідним "дорогим росіянам". На середній клас він поклав свій скіпетр… разом з державою.

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Про рівень життя ВРХ (великих російських холопів) можна судити з простих даних.

8 млн ВРХ не можуть перетнути кордон через борги, - стверджує служба судових приставів. Це історичний максимум. Рік тому невиїзними були 4,6 млн "великоросів", а два роки - всього лише 300 тис. До "родіни" прикипають через комунальні, кредитні борги, невиплату аліментів.

У мордорі зараз 83,2 млн орків працездатного віку. Фактично, кожен 10-й з них - у безнадійних боргах

Соціальним майданчиком кремля стають маргінали, які тонуть у безгрошів’ї. Одні через бідність йдуть на путінську війну, інші через війну стають трішки заможнішими, а значить - лояльнішими.

Люмпен заманюють до війська саме можливістю поступово вилізти з боргів, а в разі смерті (джекпот) - кредиторку взагалі спишуть. На задурювання працює ціла рекламна індустрія.

Влада вправно стимулює у ВРХ очікування легкого збагачення внаслідок смерті чи поранення члена родини. Наприкінці грудня фюрер наказав виплатити сім'ям загиблих в Україні солдатів по 5 млн руб (приблизно $75 тис.), для орків - це чималі гроші. Поранені чи травмовані - отримають 3 млн руб.

Є ще третя шеренга "привілейованих" - т.зв. соціально незахищені, - сім’ї з дітьми, які 2022-го отримали понад 1 трлн руб виплат (понад $14 млрд) і ще 400 млрд руб скеровано на індексацію пенсій.

Для порівняння: на утримання добровольців та мобілізованих цього року буде витрачено 1,1 трлн руб. Навіть з цих сум можна зробити висновок, що люмпен - така ж важлива каста для фюрера, як і чмобіки.

Люмпен, бідний інтелектуально, духовно й фінансово, не помічає деградації держави, а його політичні уподобання регулюються виплатою зайвої тисячі рублів.

Бідні отримують чіткий сигнал, що війна та участь у ній - хороша і ЄДИНА нагода вибратися з бідності та боргів.

Bloomberg робить висновок: "Смерть росіян на війні призвела до скорочення бідності країні. Причина - компенсації". Їх доходи зростають удвічі-утричі вище рівня інфляції.

Мордор біднішає, доходи від продажу енергоносіїв 2023-го скоротяться щонайменше на 50%, але дотації найбіднішим зростуть щонайменше удвічі. Міністр фінансів РФ Сілуанов каже, готовий заради цього припинити фінансування доріг чи інфраструктури. Заодно доведеться позбавити грошей освіти, медицини, науки й т.д. З точки зору політичного майбутнього фюрера, ці напрямки не такі важливі.

Неадекватність бюджетної стратегії мордору - це хороша новина. Накручування соціальних та воєнних видатків у комплекті зі скороченням енергетичних доходів наближають федерастів до великого колапсу. Принаймні, вже цього року слід очікувати гіперінфляції, без якої кремль не здатен звести воєдино свої апетити та можливості.

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