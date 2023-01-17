''Крысы спасают шкуру, но есть нюанс'': из России началось бегство военных преступников, засветившихся в Украине

Россия стала изгоем для всего цивилизованного мира после начала полномасштабного вторжения в Украину. Армия РФ увязла в войне и терпит колоссальные потери, а действия слетевшего с катушек диктатора послужили спусковым крючком для представителей властной вертикали. Из России уже бегут не только они, но и военные преступники. Есть и прецедент: впервые среди них оказался один из командиров ЧВК "Вагнер" – частной армии Путина, "отличившейся" своими зверствами в Сирии и Украине.

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Кто из российских перебежчиков уже запросил убежища в Европе, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Кувалдой" по Пригожину

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, чьи головорезы отметились военными преступлениями в Сирии, а затем и в Украине, считал, что поймал бога за бороду, однако в последнее время что-то пошло не так.

Замена командующего российской группировкой войск в Украине Сергея Суровикина (которого изо всех сил продвигал Пригожин вместе с Кадыровым) на главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова – яркий тому пример. А теперь "личный повар Путина" получил новый удар под дых – причем уже от своих.

Из России сбежал один из командиров отделения "вагнеровцев" Андрей Медведев. Он нелегально пересек границу с Норвегией в районе пгт Никель (Мурманская область РФ).

По его утверждению, он чуть ли не с боем прорвался через границу, а затем обратился в норвежские правоохранительные органы и запросил политическое убежище.

По словам Медведева, за время службы в ЧВК он стал свидетелем множества казней и расправ службы безопасности этой террористической структуры над "вагнеровцами". Теперь сбежавший из России "командир" (в том числе и казненного кувалдой Евгения Нужина) готов давать показания как против ЧВК, так и лично Пригожина.

"Исход" силовиков

Ранее стало известно о бегстве за границу сотрудника контрразведывательного подразделения ФСБ России. Эмран Наврузбеков уже запросил в Польше политическое убежище и дал показания о преступлениях "родной" спецслужбы – в том числе на территории Украины. К слову, именно нежелание отправляться в нашу страну и стало причиной бегства ФСБшника.

А вот другие "фигуранты" успели засветиться на территории нашей страны. Среди них – российский десантник Павел Филатьев, сбежавший во Францию. Там он демонстративно порвал свой паспорт, военный билет и удостоверение "ветерана", после чего обратился за политическим убежищем.

Этому "демаршу" предшествовало написание Филатьевым книги о том, что происходит в российской армии. Но не стоит забывать, что перебежчик – непосредственный участник оккупации части Киевской области весной 2022 года и, несомненно, должен ответить за свои преступления.

Еще один российский оккупант, выбравший "проклятую" Европу – Никита Чибрин, служивший в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ. Военнослужащие этой бригады причастны к преступлениям под Киевом – в городе Буча.

Чибрин, который провел на территории нашей страны более четырех месяцев, теперь утверждает, что "ни разу не стрелял". Оккупант уже заявил, что готов дать показания в международном суде и рассказать о том, что происходило в Украине. Сейчас бывший российский военнослужащий находится в Испании.

По мнению собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, сегодняшняя публичность перебежчиков говорит об одном: они решили воспользоваться шансом.

"Все эти видеосвидетельства – попытка россиян максимально засветиться и вызвать резонанс. По большому счету, самые ценные перебежчики на такое не пойдут – после бегства они ведут максимально скрытный образ жизни. Однако вышеописанные случаи не стоит воспринимать и как нечто незначительное. Все фигуранты открыто говорят о военных преступлениях РФ, а об этом должны знать как их сограждане, так и западная аудитория. И это возможно только благодаря огласке в СМИ. Не лишними будут их свидетельства и в международном суде", – считает офицер.

В то же время, по его мнению, очень важно не героизировать этих россиян как неких борцов с системой: "Крысы спасают собственную шкуру, но есть нюанс. Они сами – преступники, которые теперь пытаются выторговать себе относительно безопасную жизнь".

Ставка на перебежчиков

Тем временем западные спецслужбы делают ставку на российских дипломатов и разведчиков. Примеров подобной эффективной вербовки в истории немало.

В течение холодной войны наибольшие прорывы разведки были обеспечены именно российскими перебежчиками. Например, сотрудник посольства СССР в Канаде Игорь Гузенко передал информацию о намерениях Сталина построить ядерный арсенал.

Агент советской разведки Олег Пеньковский разоблачил намерения Кремля перед началом Карибского кризиса в начале 1960-х – он передал тысячи фотокопий секретных документов и характеристики размещенных на Кубе ракет.

Сотрудник 5-го отдела ПГУ КГБ (занимавшегося разработкой методики терактов и саботажа на территории противника в случае возможной войны) Олег Лялин сдал сеть советских шпионов в Великобритании и США в 1971 году. Благодаря ему из Британии были высланы 105 советских "дипломатов".

По данным The Mirror, за последнее время уже более 20 российских дипломатов и разведчиков сбежали из России. Это те случаи, о которых журналистам стало известно из собственных источников, однако точные цифры засекречены. Но в том, что это только начало, не сомневается никто: идти на дно с тонущим кораблем под названием "Россия" – сомнительное удовольствие.