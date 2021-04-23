Престарелая рептилия заползла на трибуну и зашамкала о сакральном: "Бабам – цветы, детям мороженое, а кто нас обидит – трех дней не проживет". И клацнула челюстями перед вдохновленными бандерлогами. На самом деле сказать Путину было абсолютно нечего: страна валяется в руинах, убожество и нищета повсюду, а живые опарыши, что копошатся в первых рядах и нервно сглатывают, расползутся при первом же колебании этой рейхс-конструкции.

И держится этот дрожащий крокодильчик исключительно на вооруженных до зубов костоломах, готовых забить до смерти все, что способно шевелиться. Но это внутри пещеры он такой боевой и сильный. На международной арене общественность все чаще берет в руки полено, дабы как следует огреть рептилию между слезящихся глаз. Та пытается агрессивно рычать, выставляя вперед себя кривляку Нарышкина: "Чехия, страна довольно ограниченного суверенитета во внешнеполитических делах, пошла на обострение, на конфронтацию с Россией и, признаться, получила свое". А что же именно получила Чехия? Скажем честно, что Прага давно стала ФСБшным гнидюшником, где под крышами российских посольств, консульств и культурных центров плодились спец-паразиты, которые аки блохи расползались потом по всей Европе со своими липкими идеями "русского мира". Нарыв назревал долго и рано или поздно должен был прорваться. И вот свершилось: узнав правду о взрывах 2014-го на оружейных складах во Врбетице, устроенных будущими "звездами Солсбери" Петровым и Бошировым, общественность выпала в осадок и, поднявшись со дна, потребовала закрыть этот крокодилятник, засунув диппаспорта в самую спец-харизму. И выслала для начала 18 гнид, которые, подвывая, спешно упаковали коробочки и вывезли прочь с территории Европы, подрагивая напуганными организмами. Смоленская площадь, разбив весь чешский хрусталь, имевшийся в наличии, выслал 20 чешских дипломатов. Прага потребовала немедленно их вернуть, но сердце успокоилось не этим. Итог – в Москве и Праге остается по 7 дипломатов с обеих сторон. На этом хоккейном счете "7 – 7" и можно было бы поставить точку, но процесс вызвал тектонические сдвиги в других странах: о высылке путинских рептилоидов заявили власти Литвы и Словакии. И не факт, что это финал истории, учитывая распахнутую плевательницу Нарышкино-Захаровых.

Зато есть щенячья радость пацифистов: крокодил отплыл от трепетной украинской антилопы. Шойгу провел учения, нашел их удовлетворительными и повелел отвести подразделения к местам их постоянного бряцанья. Во-первых, о полной деэскалации речь не идет, и сколько избыточных сил останется у границ с Украиной, агрессор не докладывает; во-вторых, в любой момент Патрушев может в Крыму привести в действие убойный сахар или донбасские орки – организовать вопиющий "казус белли", так что пацифисты напрасно скачут до потолка. Отплыть от антилопы – еще не значит отвести от нее взгляд и, тем более, отказаться от мясного. Пока что рептилия лениво ее троллит: в ответ на предложение Зеленского встретиться на территории Донбасса, Путин устало отмахивается, а его донбасские орко-клоуны предлагают встретиться с ними. Возможно, это милитаристское охлаждение вызвано тем, что звероящер еще не решил, какой именно кусок заглотит первым: Украину или Беларусь – уж больно все вкусное и манящее. Лукашенко виляет бедрами, стремясь ускользнуть от смертельных объятий, но от поглощения ему в итоге не уйти: история "раскрытого плана готовящегося переворота с убийством президента и членов его семьи" содержит красноречивый намек – "даже не дергайся, в противном случае хана твоему любимому Коленьке, и тебе заодно тоже". Путин не отказался от миссии "собирания советских земель", и на пути к реализации этой бредовой хотелки мы увидим еще немало сюжетных поворотов со стрельбой в припадке озабоченности.

Внутри страны – все то же шоу лубянской мыловарни с порабощенной Манделой Изаурой в главной роли. 21 апреля несколько десятков тысяч навальнистов вышли на улицы страны, чтобы потребовать немедленного визита врачей к постели болящего вождя. Надо отметить, что добились протестующие не только внимания эскулапов, но и массовых задержаний, жесткий избиений в Питере и относительно мягкой реакции в Москве, после чего едва не расплакались: "Спасибо, что не бьете". Вольные прогулки внутри зоны – отмирающий вид экстремального спорта. Очень скоро все недовольные будут идентифицированы, взяты под контроль, часть особо упрямых посадят, других убедят заткнуться, третьих – тупо вербанут. И сразу же после "умного голосования" в сентябре под сводами пещеры воцарится хрустальная тишина, позвякивающая ласковыми наручниками. В такой спокойной домашней обстановке звероящеру будет приятно обходить свои владения, по пути пожирая встречных подданных. Российские банки за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд руб., так что уже скоро к должникам начнут стучать в двери и черепа жаждущие справедливости могучие организмы. Учитывая, что средняя сумма задолженности составляет 225 тыс. рублей, коллекторы церемониться не будут, и хруст костей будет стоять на всю пещеру. А под эти звуки и истошные вопли должников приятно провести денежную реформу, которую планируется завершить к 2025 году. В последний раз столь масштабно население трясли во времена ельцинской деноминации. С тех пор в чулках, матрасах, гаражах и тайных "блат-хатах" скопилось немало банкнот – как у посконных бережливых бабушек, так и у вороватых чиновников, включая общаки условных Черкалиных и Захарченок. Все это пора выпотрошить и прибрать к крокодиловым лапам, подрагивающим от нетерпячки.

Войска отползают – рубль дорожает. Послание "ни о чем" - гарантия вздоха облегчения на биржах. Стиль коричневой рептилии: нагнать страху в политических джунглях, после чего – миролюбиво нырнуть в заводь, где лежать и отмокать до внезапного и отчаянного броска в сторону обреченной жертвы.

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