Так звана звана економічна стабільність Московії є дуже ілюзорною, і штучно підтримується владою. Це добре ілюструється на прикладі з британською компанією "Shell".

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В Росії круто обвалився рубль. Ще 1 квітня був на рівні 79,5 руб / $1, а вже 12 квітня досяг 85,92 руб. (ціна продажі долара "Сбєрбанком").

Падіння "деревʼяного" спричинено дозволом бункерного компанії Shell продати долю в проєкті Сахалін-2. Компанія вирішила піти з російського ринку, і виводить близько $1,15 млрд. Раніше ця сума вважалась би мізерною для Московії, та сьогодні курс обвалився.

Сотні західних компаній стоять у черзі на подібний дозвіл володаря кремля, який особисто контролює виведення капіталів. Пощастило тільки Shell, і то завдяки своєрідному шантажу. Московія вимушена заплатити компанії за її частку в проєкті, інакше британці заблокували б експорт нафти з "Сахаліну-2".

Втеча однієї Shell дестабілізувала валютний ринок. Всі пропагандистські твердження про "сильну російську економіку" - цілковита маячня.

Путін не може вічно закручувати гайки, розводячи водночас інші міжнародні компанії. Вони рано чи пізно добʼються виведення своїх коштів або подаватимуть у міжнародні суди. Йдеться про сотні мільярдів доларів, яких зараз немає в економіці мордору.

Bloomberg вдало назвав російський валютний ринок "болотом, що відірвано від глобальної фінансової системи". Уся ця удавана "стабільність" насправді підтримується адміністративними зусиллями кремля.

Виведення капіталів - це лише одна з проблем РФ, їх значно більше. Ймовірно, Московія підійшла до цієї межі, коли перестане вдавати добробут і девальвуватиме рубль.

До речі, я не зрозумію, чому бункерний париться. Він своїм "розвідним ключем" може підкрутити обмінний курс до необхідно рівня, і розраховуватися з іноземними інвесторами з коефіцієнтом, наприклад, 1 рубль за 1 дол. Ну а шо, така конʼюнктура на біржі склалася. Або просто націоналізувати все те добро. Втрачати ж однаково нічого.

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