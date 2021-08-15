Стремление российского диктатора Путина переделать весь мир по-своему касаются не только попыток снова колонизировать Украину, возродить СССР или доминировать на международной арене. Кремлевские политические элиты ослеплены идеей экспортировать “российские ценности” в другие страны и выдавать тоталитаризм за свой особый путь развития новейшей государственности России.

Российская Федерация, которая “защищает свои границы”, прибегая для этого к оккупации территорий соседних государств, все время хочет быть “страшилкой номер один” для Соединенных Штатов, постоянно бросая им вызовы в разных частях земного шара.

“Геополитический флибустьер” Путин предпринимает попытки создать сверхдержаву с экономикой такого же размера, как у Испании. Которая к тому же прижата санкциями, поскольку Россия постоянно нарушает общепринятые международные нормы.

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Но эгоцентричный маньяк ни в коем случае не готов отказаться от посягательства Москвы на мировое господство, и его совершенно не интересует, что этим он лишает население РФ достойного уровня жизни. Для Путина это не имеет абсолютно никакого значения.

Он не оценивает статус России и ее режима на основе ВВП. По мнению кремлевцев, их настоящая сила в ядерном оружии, армии, кибератаках хакеров и массированной имперской пропаганде. А экономическую конкурентоспособность они отодвигают на задний план.

Как ни странно, пока что им удавалось пакостить по всему миру – не имея на это достаточно материальных ресурсов.

Но в то время, когда большинство ресурсов брошены на войну с Украиной на Донбассе, оккупацию украинского Крыма и поддержку сирийского диктатора Башара Асада, Российская Федерация не спешит прийти на помощь населению Сибири и Якутии, которое сейчас критически страдает от огромных пожаров на их территориях.

На это у Москвы денег, возможностей и человеческих резервов конечно нет. Они заставляют местное население Якутии и Сибири самим бороться за себя, пытаясь тушить пожары, которые угрожают их селам и урожая. Что-то вроде уже традиционного кремлевского: “денег нет, но вы там держитесь”.

Выглядит, что кровавые репрессии и коммунистическая диктатура Сталина ничего не научили россиян. Они упорно вновь и вновь наступают на те же грабли и делают вид, что все то, что происходит в ихнем государстве их не касается.

Сегодня у Запада единственный способ достучаться до Путина и его придворных олигархов, это заблокировать их банковские счета в Европе и Америке, и наложить арест на все ихние владения, и уже с этой позиции начинать переговоры о мирном сосуществовании Российской Федерации и западной цивилизации.

При этом отказаться от их грязных денег, газа и нефти, поскольку основным источником финансирования российского государственного терроризма служат средства, которые Германия, Франция и остальные страны Евросоюза выплачивают России за энергоносители. Кремль также использует их и на подкуп политиков для уничтожения западного единства и европейской солидарности.

Пока Европа является финансовым спонсором Российской Федерации, это сдерживает население этой страны от социальных волнений и восстаний в регионах. Тем временем россияне покорно наблюдают за гибелью своего гражданского общества и тем, что права на сопротивление путинцы им оставляют все меньше и меньше.

Население РФ стало жертвой государственной дезинформации и пропаганды из путинского телевизора. Для Путина очень важно, чтобы народ не слез с крючка тупой покорности, и не начал думать над тем, что с ним сделали за более чем два десятилетия проводимой под видом народовластия диктатуры.

Диктатор постоянно идет на беспредел, прекрасно зная, что его защищает ядерное оружие. Без него ему бы не удалось избежать ответственности за значительную часть того, что Путин делает по всему миру и внутри контролируемой им страны.

Он, как и все его предшественники, советские лидеры, очень боится собственного народа, и поэтому не позволяет раскрыть его “спящий потенциал”, который бы мог кардинальным образом улучшить уровень жизни простых россиян.

Маленький человек получил безграничный контроль над огромным по площади государством. И он так увлекся подпиткой собственного величия и величия России, что ему кажется, что у него в руках безграничная сила и власть, а потому соблюдение общепринятых правил и норм его не касается.

Деятельность государственной мафии Путина была бы невозможной без плотного кольца олигархов вокруг него, которых он подготовил для исполнения своих приказов. А без них его силы и возможности стремительно уменьшаются до нуля.

Поэтому прирученные олигархи являются Ахиллесовой пятой путинского режима. И если деспот не хочет отступать и перестать кошмарить мир своими сверхагрессивными выходками, то остается одно – преследовать и обанкротить окружающих Путина олигархов. Послав, таким образом, ему четкий сигнал, что следующим будет он.

Именно олигархи способны организовать и профинансировать дворцовый переворот, если их поставить перед такой дилеммой: либо они, либо Путин. “Король крыс” и его подчиненные “раскормленные крысы” настолько связаны хвостами круговой поруки, что иначе их взаимоверность разбить никак не удастся.

Изменения возможны только внутри власти, поскольку в России полностью заблокирована возможность создания реальной оппозиции к действующему режиму, а законодательная, исполнительная и судебная власти призваны в корне пресекать любые подобные попытки.

Российскую Федерацию подталкивают к распаду и катастрофе, но Путин ведет дела таким образом, что при этом он намерен потянуть за собой весь мир.

Путин использовал свой опыт КГБ и тайные связи с организованной преступностью, чтобы создать крупнейший синдикат организованной преступности в мире после того, как Борис Ельцин покинул президентский пост.

По сравнению с путинской организованной преступной группировкой боссы мафии 1930-1970 – х годов прошлого века – Лаки Лучиано, Джозеф Стахер или Мейер Лански являются небольшой преступной группой.

Россия все время ходит по замкнутому кругу. Сначала цари, потом коммунисты, а теперь Путин. Единственное, что там меняется – это название режима. Однако имперская политика Москвы и ее агрессивность при этом остается прежней.

Теперь же, во время правление узурпатора, Российская Федерация существует только как колония ресурсов, экспортирующая, прежде всего, сырье. Ее промышленные изделия не могут конкурировать на мировых рынках, ее население стремительно сокращается, и она испытывает серьезную утечку мозгов, что сделает ее научно несостоятельной.

Путинское самодержавие – это коррумпированные выборы и судебные институты, репрессии, насилие, подавление свободы слова, запугивание, заключение и убийства. Это единственная “политика”, которую знают эти “государственные деятели”.

Они создали систему хорошо проплаченного информационного обслуживания, при которой расхваливается и публично оправдывается любое действие диктатора, а его критика считается недопустимой.

Путин и его окружение стремительно накапливают все новые богатства, воруют, обманывают и покупают политиков за рубежом. И самая большая их трагедия в том, что они знают – это не вечно. Постоянно живя в страхе одновременно потерять все.

Российской Банановой республикой руководит маньяк и убийца, который ни во что не ставит человеческую жизнь и существование других государств.

К сожалению, нападение на Украину так ничему и не научило коллективный Запад, страны, которые в него входят так до конца и не осознали, что в случае падения государственности Украины, это вызовет эффект домино в самой Европе.

А те, кто призывали к “дружбе” и “взаимопониманию” с тоталитарной Россией (то есть к откровенной капитуляции перед ней), могут оказаться следующими.

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