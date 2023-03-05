Командование армии РФ теряет контроль на поле боя над ''казачими батальонами'' – Генштаб

Россия начала терять контроль над так называемыми "казачьими батальонами". Командование этого вида "пушечного мяса" государства-террориста выражает недовольство приказами высшего руководства и отказывается от взаимодействия с другими подразделениями ВС РФ.

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Сейчас российские "казачьи батальоны", в частности, "Степь" и "Тигр" выполняют задачи под Угледаром Донецкой области. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 5 марта.

Напомним: ранее российский правозащитник Марк Фейгин выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин теряет контроль над своим окружением. Он отметил, что минобороны и ЧВК "Вагнер" между Пригожиным и администрацией президента и другими участниками системы власти происходит вражда. И происходит это публично.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже теряет контроль над, например, председателем Чечни Рамзаном Кадыровым и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Он уверен в том, что государство-агрессор в будущем распадется, и уверяет: это произойдет вне зависимости от желания Запада или кого-то другого, потому что процесс похож на неизбежное извержение вулкана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что ситуация внутри РФ становится все более напряженной, наружу вылезают такие конфликты, как, например, противостояние ЧВК "Вагнер", Минобороны и генштаба страны-агрессора. Он не исключил, что в ближайшие месяцы внутренний конфликт государства-оккупанта усугубится еще больше;

– Путин и пропаганда РФ запустили новую манипулятивную информоперацию, представляя войну, развязанную против Украины, "войной на выживание" самой России. Эту тему своими публикациями подогрел и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В ISW считают, что это, вероятно, является "попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России, чем на самом деле".

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