Наконец начала вырисовываться картина будущего россии, потому что толерантный и подслеповатый по отношению к чужой беде мир наконец-то увидел настоящее лицо россиян, пишет Олена Степова для Информационного сопротивления.

Далее текст на языке оригинала.

На жаль, це сталося запізно, через велике наше горе та втрати. Але і ХАМАС та інших терористів світ підсліпувато розглядав "того чи не того", я вже мовчу про тисячі злочинів, вчинених під час кровавого терору радянської влади (внутрішні проблеми країни). Світ розкриває очі лише тоді, коли це стосується саме його країни, будинку, родини. А коли це далека й ще не достатньо розвинена країна, то "це її проблеми".

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Україна не стала приймати на себе образ "жертви внутрішнього конфлікту" а винесла на загал усі етапи окупації та геноциду українців.

Дивіться, країни, мирні країни мирного світу, ось це, росія, яка йде до вас.

Дивіться на наші втрати, на наші колись гарні й комфортні міста. На наших вбитих дітей, чоловіків, братів, сестер, матерів. Дивіться й думайте, які втрати понесе світ. Як це триколорадне зло вийде на кордони країн, які вже й забули що таке війна.

Он Ізраїль весь час в стані терору та війни й все одно прогавив. А країні, які з 1945 року не чули жодного пострілу, ті взагалі просто не готові до зустрічі з росією.

Якщо відслідкувати увесь шлях України під російсько-комуністичним терором, то втрати, які ми понесли, лякають. Майже знищена нація. Знищений цвіт нації: інтелігенти, вчені, письменники, режисери, лікарі. 100 років війни проти нашої країни та нашої нації. Десь читала, що знищено понад 28 мільйонів українців. Насправді, значно більше. Бо один померлий, це знищена ціле дерево життя. Бо ж померлі не народять дітей, а їх ненароджені діти не народять й так далі, далі, далі. Скільки їх, ненароджених поколінь?

Увесь цей час світ закривав очі. Скільки часу пішло на те, щоб світ почав визнавати геноцид українського народу під час Голодомору. Ото ж, бо!

Скільки злочинів не побачило людство, бо не хотіло їх бачити. Скільки непокараного зла впевнено жило, народжувало своїх дітей зла та передавало їм наказ "знищувати".

Непокаране зло, ось що таке сучасна росія. Це істоти, які зростали на крові та ненависті поколіннями. Без жодного покарання. Без жодного усвідомлення своєї нікчемності на землі.

Наразі я бачу, як світ прозріває. Що ж, давай, світе, давай, відкривай свої толерантні очі, дивись на цей гомункул зла, який народжується лише щоб вбивати та вмерти самому.

Закриваються кордони з росією.

Країни не хочуть, щоб до них їхали російські туристи, біженці, заробітчани.

Країни починають чистити свої "авгієві конюшні", тобто висилати домів "вросійчиків", які живуть у цивілізації, але мріють про знищення світу.

Країни блокують рахунки росіян та забороняють своїм банкам працювати з росіянами.

Економічні санкції були трохи обережним кроком, бо ж багато хто боявся, як проживе без російського шоу-біза, культури, письменників, художників, моди, нафти, газу, туристів та іншого. Виявилося, що можна не тільки жити без усього цього, а й жити у цілковитій безпеці та тиші,я к що перестати пускати до себе цю орду.

Маски зривалися, світ нарешті побачив справжню російську "культуру" жахнувся й потихеньку відповзає від росії.

Що ж, світу ще прийдеться гидотно мити руки, якими здоровкався з вбивцею та катом. Гидотно закривати усі шпаринки, щоб туди не проник руський дух.

Тепер будь які відносини з росією будуть кислотними тому все частіше росію будуть посилати за маршрутом російського корабля.

Це, звісно ж, не вб’є росію одразу, але вже видно усі фактори руйнування. Що саме страшне, будь-яка країна, у якій економіка потрапила у лещата санкцій, одразу б схаменулася та почала робити усі дії для самопорятунку. Але росіяни не такі, вони ніколи не бачили цивілізації, та й навіть ті, що бачили, будуть жити підтягуючи паски, "на зло всем" доводити, що жити ще гірше, їх мрія.

Що ж, це перша реакція, як-то кажуть далі буде. А далі буде зростати відбудова залізної завіси, яку світ буде вправно облаштовувати на кордонах з росією, навіть, якщо ці кордони віртуальні, економічні, метафізичні.

Залізна завіса зрештою поховає росію. Що саме цікаво – залізну завісу будує й сама росія.

Так, саме так. Бо налаштовуючи пропагандою росіян проти світу та інших країн, росія таким чином зводить залізну завісу навколо себе.

Пускати туди будуть за спец перепусткою та виключно таких, як самі: агресивну частину ісламістів, хамас, іранських боєвиків, піратів, терористів.

Ну, й звісно Китай, як без господарів. Тут, правда, поки невідомо, де й хто буде господарювати, де хамас, а де Китай, але зрештою росія вже поділена на сфери впливу та готується жити під новими господарями життя.

Так. На росії вводять вивчення китайської мови , як другої по значності. Поки не другої державної, а там, як піде. Бо мову господарів країни та життя росіян треба вчити, ну, хоч би для того, щоб гарно обслуговувати господарів.

На росії забороняють вивчення англійської мови, бо це "мертва мова", тобто так вважає пересічний вросіянчик та його держдума в особі депутатів. Вже відмінили екзамени з англійською, вже її репресують, вже вчителі англійської без роботи, бо "язик инагентов и врагов россии".

На росії люди масово приймають іслам. То ось, я вже писала, що фактично росія вже за залізною завісою, відмовляється від цивілізації та шукає нову тверду руку нового власника й як вже очевидно, це буде розподіл росії на власність Китаю та можливо якийсь мусульманської країни, або просто агресивного ісламістського угруповання.

Але наразі часи такі, що й виїхати з росії не буде можливості, як у радянському союзі. Й у середині росії буде небезпечно, бо ж будуть війни через етнічну, мовну, релігійну незалежність. Й допомоги світ не надасть, бо ж вже раз надавали, я маю на увазі 90-ті та "ножки буша".

Без здивування слухаю російських депутатів, які вже вигадують для росіян "іспанський сапожок" та нові гулаги, бо вже почали активно просувати меседжі "кто против путина, тех, нужно зачищать". Як зачищати на росії знаються, бо якщо уважно подивитися на всю історію срср, то це вбивство радянських громадян радянськими громадянами.

Так що життя на росії буде гарне, без англійської, зате з китайською, без імпортної продукції, зате з вошами та лаптями, без ліків, зате з подорожником, без "інагентов" та демократії, зате з лагерями, смертною карою та катівнями фсб.

Напевне, це найкраще покарання для тих, хто став колективним путіним. Все більше впевнююся: у Всесвіту українське почуття гумору.

Цікаво, а чи дійде до росіян, що уся ця залізна завіса побудована ними самими під керівництвом товариша путіна, думаю що, ні.