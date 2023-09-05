Кадыров устроил в Чечне 'чемпионат по лайкам': чиновников заставляют лайкать и одобрительно комментировать посты шефов. Фото

На страницах госучреждений Чеченской Республики в составе Российской Федерации в социальных сетях в последнее время наблюдается неестественная активность. Оказывается, что лидер страны Рамзан Кадыров организовал своеобразный чемпионат для чиновников: они обязаны оставлять "лайки" и положительно комментировать публикации от чеченских минспорта, минздрава, миннацполитики и минкульта.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на источники из ведомств в самой Чечне. Модераторам удалось провести анализ каждой из указанных страниц в сети "ВКонтакте", запрещенной в Украине, и убедиться, что участие в ней подписчиков крайне искусственно.

"Есть даже нормативы по количеству слов в одном предложении. Иногда указывают, какие слова можно использовать, а какие — нельзя. А еще сотрудники должны также лайкать и комментировать посты в соцсетях начальства. Самое важное — не забывать про дни рождения", – передает источник.

Также в ходе проверки можно обнаружить, что ряд аккаунтов, активно комментирующие публикации начальства, просто пустые. Нет фотографий, в друзьях — одни и те же люди, причём их не больше десяти, а подписаны они только на те страницы, которые постоянно комментируют.

"У этого своеобразного чемпионата лояльности есть и свои арбитры. В ведомствах назначили специальных сотрудников, которые проверяют, все ли, кому полагается, оставили свои лайки. Если лояльность сотрудника проявлена в соцсетях недостаточно, его вызывают на разговор к высшему руководству", – подытожили авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской ГУР Буданов заявил, что у Кадырова проблемы с запрещенными веществами. Согласно данным, которыми располагает военный, у чеченского лидера проблемы со здоровьем, а наркотики сначала он употреблял как допинг, потом у него появилась зависимость.

"У него есть определенные проблемы со здоровьем. Плюс у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств, которые он был вынужден сначала употреблять как допинг, затем как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема", – рассказал Буданов.

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