Иранский гамбит и земельные махинации в РФ: в сеть слили частную переписку экс-депутата Госдумы РФ Багдасарова. Фото

Украинские хакеры из команды "Кибер Сопротивление" взломали электронную почту и частные переписки экс-депутата Госдумы РФ, директора российского "Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии" Семена Багдасарова. Оказалось, что за его плечами лежит множество махинаций. Причем не только на территории России.

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Об этом сообщает ІnformNapalm. Почтовый дамп Багдасарова состоит из более 7 Гб переписок. В них полно файлов со скан-копиями личных документов, финансовых справок, а также данных об оффшорах семьи, документов, подтверждающих финансовые махинации по продаже государственной земли РФ (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, в почте обнаружены материалы о налаживании российских экономических проектов в Иране, Ираке, странах Африки, в частности, Уганда, ДР Конго и ОАЭ.

Судя по документам, касающимся Ирана, Багдасаров является связным звеном между российскими и иранскими компаниями. На сегодняшний день такое сотрудничество необходимо, чтобы противостоять антироссийским санкциям. РФ столкнулась с нехваткой ряда запчастей, в том числе, и необходимых для газового обслуживания.

"Например, из переписок стало известно, что на 5 российских ТЭЦ (Новогорковская, Владимирская, Пермская, Академическая, Ижевская) нуждаются в срочном обслуживании газовые турбины (9 шт.) и компрессоры. Также россиянам не хватает ряда расходных запчастей, которые невозможно купить из-за санкций. Поэтому Багдасарова просят выступить посредником в налаживании сотрудничества с иранскими компаниями", – сказано в сообщении.

Так, Кремль посредством Багдасарова решает целый спектр вопросов, но большая их часть касается строительства на территории Ирана газового хаба.

Помимо этого Багдасаров замешан во множестве земельных махинаций, осуществляемых в самой России. Он неоднократно выкупал российскую землю из государственной собственности для дальнейшей перепродажи, привлекая подставных юридических лиц.

"Например, ООО "Лаукар", где руководитель Алексей Всютин – доверенное лицо Багдасарова. Далее, ООО "Лаукар", пользуясь правом первоочередного выкупа в качестве арендатора, выкупает у государства землю. Затем эта земля продается за аналогичную стоимость ООО "Индустриальный парк Южный", где директор Николай Язовцев (сосед по даче Багдасарова, который довольно часто ездит на отдых с семьей Багдасарова и у них очевидно есть дружеские и бизнес-отношения)", – сказано в сообщении.

Среди прочего, на почте есть предложения сделки на покупку 65 гектаров земли на общую сумму 880 млн 200 тыс рублей, с планом выплат на несколько лет до 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2019 году Багдасаров призвал "Л/ДНР" перенести боевые действия с востока на остальную территорию Украины. Тогда он заявил, что что украинская сторона якобы сорвала договоренности по Донбассу, поэтому "республикам" и РФ нужно ответить, чтобы защитить россиян.