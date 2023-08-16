И тут Иран такой – БАЦ! Наносит удар ножом в спину хвв. Ну, не в спину – чуть ниже, но тоже очень неприятно.

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Китай начал закупку иранской нефти по цене ниже той, по которой москва предлагает свою. Сейчас Поднебесная покупает 1,5 миллиона иранской нефти ежемесячно - самый высокий показатель за последние 10 лет. Таким образом с китайского рынка вытесняется взбешенная "Бензоколонка".