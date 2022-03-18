Иноземцев: Путин будет сжигать свои ресурсы до потери сознания

Если война будет идти так, как она идет сейчас, то она может длиться еще очень долго – такую мысль высказал известный экономист Владислав Иноземцев в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. По мнению эксперта, Украине крайне необходим переломный момент.

"Путин будет сжигать свои ресурсы просто до потери сознания, – считает Иноземцев. – Чтобы война прекратилась, нужен знаковый шаг. Условно говоря, отбитие Херсона. Снятие блокады с Мариуполя. Или окружение под Киевом значительной российской группировки и ее ликвидация. С шестью тысячами пленных. Вот такого рода момент повернет ситуацию и ускорит конец. А если это будет просто позиционная война, когда одна очередная колонна будет сожжена "байрактарами" или "джавелинами", но за ней придет вторая и также начнет на пять километров в день продвигаться… У меня пока нет понимания того, может ли Украина попытаться переломить ход этой войны".

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На вопрос Ореста Сохара, как долго российский президент сможет поддерживать свою армию в условно боеспособном состоянии, эксперт ответил: "Практически бесконечно". И объяснил это следующим образом: "Потери определяются несколькими сотнями танков. Танк стоит, условно говоря, 12–15 млн долл. Более новая модель – около 30. Умножаем на 100 – мы получаем около трех миллиардов от разбитой техники, танковой. Ну, еще столько же – от потерь авиации. Три-четыре миллиарда по танкам, плюс столько же по самолетам – шесть-семь млрд долл он потерял. Военный бюджет России составлял последние годы 60 млрд долл в год. То есть четыре-пять млрд долл тратились на армию, ну, условно, за месяц. Вот и смотрите. Это даже не бюджет целого года – это бюджет полутора месяцев...".

"Я бы вообще был очень осторожен в формулировках того, что экономическая составляющая войны может воздействовать на российские власти. Тем более на такого фанатика, как Путин", – признался эксперт.

Но если не экономическая составляющая, то что? Ответы Владислава Иноземцева на этот и другие вопросы, которые волнуют каждого украинца, читайте в третьей части его интервью OBOZREVATEL.