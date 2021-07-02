Идеологу наемников РФ на Донбассе вынесли приговор и признали его ЧВК преступной

В России суд приговорил идеолога и казначея "Единых народных общинных товариществ" Владимира Морозова к 10,5 годам тюрьмы за вымогательство. Члены организации, которая известна как частная военная компания "ЕНОТ", принимали участие в войне на Донбассе.

О приговоре сообщает "Коммерсант". Также отмечается, что указанную ЧВК признали преступным сообществом.

Как пишет газета, осужденный на суде свою вину не признал, а его адвокат отказался комментировать решение суда.

Морозова задержали в рамках расследования нападения на жителя Туапсе Петра Супонева в августе 2018 года. По версии следствия, члены "ЕНОТ" Денис Карабан и Василия Минчик проникли во двор Супонева, избили его, а затем заперли в гараже супругу пострадавшего. Таким образом они вымогали, чтобы мужчина передал права на земельный участок.

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Суд также постановил, что участники ЧВК занимались неофициальной слежкой за людьми по заказу, а также нападали на них и разворовывали имущество. А Морозов вместе с лидером ЧВК Романом Теленкевичем разработал план нападения на Супонева и передал исполнителям 150 тысяч рублей гонорара.

По данным Службы безопасности Украины, в 2014-2015 годах Морозов и другие члены "ЕНОТ" принимали активное участие в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". Об этом неоднократно писал и сам Морозов в соцсетях.

В частности, они участвовали в боях за Дебальцево и сопровождали российские так называемые гуманитарные конвои.

Отметим, что Морозов внесен в базу данных сайте "Миротворец" как российский наемник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за границей погибли трое наемников российской ЧВК Вагнера, которые также воевали на Донбассе. К их ликвидации якобы были причастны российские спецслужбы.