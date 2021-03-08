Худший год для российских Sukhoi Superjet 100

Злой одессит
Злой одессит
Новости России / Мнения
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Худший год для российских Sukhoi Superjet 100

Пандемия коронавируса внесла серьезные, негативные коррективы в авиастроительную отрасль по всему миру. Однако если у одних производителей авиатехники эти негативные коррективы стали производной именно пандемии и сократившихся в разы авиаперевозок, то у других это был обыденный процесс, обусловленный деградацией отрасли. Но, обо всем по порядку.

Так, в 2020 году компания Boeing поставила 157 самолетов, что является худшим показателем компании за 43 года. Но нас интересует не данный факт, а то, что самолетов серии 737 было поставлено 43. Компания Airbus в 2020 году поставила 566 лайнеров.

В контексте всего вышеизложенного хотелось бы напомнить, что в 2020 поставки новейшего российского самолета Sukhoi Superjet 100, которому пророчили будущее убийцы Boeing 737, составили всего 11 бортов. То есть, даже в самый худший период своей истории Boeing 737 все равно был в 4 раза востребованное российского летательного аппарата? Именно так.

Для понимания, в 2021 году компания Boeing намерена поставить своим заказчикам до конца года не менее 100 самолетов только модели 737. В свою очередь, российских Sukhoi Superjet 100 по состоянию на начало марта 2021 года было произведено всего 2, с учетом того, что заложены они были еще в 2020-м. То есть, построенных с нуля Sukhoi Superjet 100 в России в этом году пока что – ноль.

По сути, нынешний, 2021-й год может стать худшим для Sukhoi Superjet 100, ведь их суммарное производство с нуля вполне вероятно не превысит 10 бортов. И ситуацию вряд ли исправят государственные контракты с навязыванием этих самолетов за счет бюджета российским авиакомпаниям. Ведь на хранении продолжают находиться десятки невостребованных Sukhoi Superjet 100, которые и нужно будет пристраивать в первую очередь.

Фактически, в то время как авиастроительная отрасль во всем мире приходит в себя, после коронавирусного анабиоза, производство российских самолетов продолжает в него впадать все больше и больше.

С другой стороны, возможно оно и к лучшему, ведь отсутствие в эксплуатации Sukhoi Superjet 100, аварийность которых уже стала притчей во языцах, может спасти сотни человеческих жизней.

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Источник:ЖЖ Злого одессита