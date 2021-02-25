В конце октября на Западе отмечают странный праздник "Хелоуин". Всем известно о том, как он выглядит, хот мало кого интересует история его возникновения. Мы тоже не станем в это погружаться, поскольку религиозные праздники это блюдо на вкус. Тем не менее, в РФ сейчас устраивают импортозамещение всего, что только можно придумать и некоторые праздники там тоже импортозаместили. Впрочем, этот опыт не нов, поскольку совки тоже любили назначать свои праздники взамен буржуазным или церковным.

На наш взгляд, самым удачным таким замещением было 1 мая или всемирный день трудящихся. Дело в том, что обычно праздники назначаются на день, когда произошло какое-то реальное или мифическое событие и люди знают, что и почему они отмечают именно в этот день. Но вот что отмечали в "день трудящихся", было трудно сказать наверняка.

В совке в этот день устраивались возлияния на природе. Где-то доставали мясо и делали из него шашлыки, ну а спиртное тоже где-то добывали или гнали самостоятельно долгими темными ночами, завешивая окна кухни так, чтобы с улицы не было видно на плите громоздкого самогонного аппарата. Но в любом случае, в этот день бухали именно на природе и в зависимости от того, сколько было принято на грудь и насколько место гуляния было отдаленным, программа могла быть самой разнообразной, включая "спортивное ориентирование" по соседним кустам, кто с кем.

Бытовало мнение, что 1 мая не имело какого-то конкретного смысла потому, что было назначено в противовес христианской Пасхе. Но это вряд ли, поскольку пасхалии назначаются не на конкретный день и праздник может плавать в пределах полутора месяцев. Но именно на этот день, а вернее – ночь с 30 апреля на 1 мая, празднуют Вальпургиеву ночь, с шабашами и прочими веселыми вещами. Большевики делали при свете примерно то, что сатанисты – под блеском звезд и если уж искать истоки этого праздника, то скорее – там.

Но вот уже 20 лет подряд РФ демонстрирует импортозамещение именно Хелоуина. Правда – со своими особенностями. Россияне празднуют его круглый год и название немного подправили на Холуйуин. Смысл этого праздника сводится к тому, что холуи Путина прониклись идеями вождя настолько, что сами генерирую дичь, которая изначально была сформулирована Путиным и потому в этом замечательном деле они порой становятся, "святее Папы Римского". Вот например, что пишут о Роскомнадзоре в российской прессе.

"Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter предоставить списки 100 аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки".

Здесь речь идет о блокировании российских каналов боевой пропаганды, различного сорта и содержания. К ним относятся, кроме Twitterеще Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и некоторые другие сети. На самом деле, там речь идет не о блокировке российских пропагандистских рупоров, коих множество, а совершенно в другом. Кремль долго и безуспешно требует от иностранных социальных сетей установку своих серверов в РФ с тем, чтобы российские спецслужбы имели доступ к аккаунтам пользователей. По их законам, следящее оборудование уже давно установлено у всех операторов связи и на собственных социальных сетях типа Вконтакте, Одноглазники и прочее. Причем, сам мониторинг там ведется без санкций суда и в режиме реального времени Не зря там уже реально садят людей не только за посты, но и за лайки или расшаривание чужого поста.

Понятно, что глобальные социальные сети не подчиняются странным российским правилам и потому – к ним возникают подобного рода претензии. Но на самом деле, это лишь легкая артподготовка к реальному закрытию глобальных сетей и сервисов, к чему дело идет уже достаточно давно. Причем, цель этого закрытия – все та же самая – пересадить россиян на местную альтернативу, где они будут под полным колпаком своих спецслужб.

В последнее время там взахлеб рассказывают о том, что они создали замечательные сетевые сервисы, которые не хуже, а скорее – лучше известных аналогов, и в случае чего, на них можно пересесть быстро и без особых проблем. Только вот последствия этих "пересаживаний" всегда одинаковы. Так, уже какое-то время там ведется имитации дискуссии, скорее похожей на легкий анонс введения "электронного рубля".

Вроде бы – прогрессивная идея, новые технологии и все такое, но вслед за этим аккуратно вводится вопрос о комиссии за пользование системой электронных денег. Не правда ли, интересно? Причем, эту комиссию важно ввести в принципе, а потом уже можно произвольно регулировать ее размер. Так и здесь, глобальные сети надо выдавить по технике, чтобы потом сказать: "У нас были хорошие условия, но они хотели преференций, а у нас – все равны!" И вроде бы звучит хорошо, но никто не станет пояснять, что равенство заключается в обязательной "прослушке" всего трафика, исходящего от российских пользователей. На этой почве возникнет конфликт и сети должны выйти из РФ.

Но просто так взять и закрыть – не очень хорошо, поскольку сети держат огромные корпорации с десятками, а то и сотнями миллиардов оборота и те могут на беспредел ответить жестко и не симметрично. Поэтому Москва обкладывает их так, чтобы они сами ушли из РФ. Это примерно та же самая тактика, когда на Московию никто не нападает, но она постоянно воюет на чужих территориях, исключительно "в целях самозащиты". Уже можно говорить о том, как это будет выглядеть. Сама российская пресса дает алгоритм выдавливания и выглядит он примерно так.

"Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят штрафовать иностранные интернет-платформы, допускающие дискриминацию российских государственных СМИ. Документ вводит санкции за неисполнение предписаний Роскомнадзора, который ранее получил право блокировать или замедлять доступ к ресурсам, внесенным в список нарушителей Генпрокуратурой и МИДом. Речь идет о YouTube, Twitter и Facebook, которые, по данным российских властей, за последние полгода допустили порядка 20 фактов дискриминации" российских редакций – таких, как Russia Today, РИА Новости, Крым 24 и "Царьград".

И опять же, тут вроде речь идет о реакции на блокировки российских агентов в информационном пространстве, но на самом деле – все несколько иначе. Единственная цель этих мероприятий – вынудить играть глобальные сети по правилам полицейского государства, которые уже введены в РФ. Для осуществления своих планов правительство и подтянуло новую нормативно-правовую базу. Согласно новому закону, юр лицо будет штрафоваться за первое нарушение на 500 тыс рублей, потом – на 3 миллиона, а после этого, когда оно откажется играть по правилам Мордора и платить штраф, будет признано злостным нарушителем, что уже доказано в суде. Причем, в РФ будут судить нерезидента по внутреннему законодательству РФ, что само по себе – дичь. А в конце концов, блокировка будет осуществляться уже не за надуманное нарушение, а за злостное неисполнение судебных решений.

Вот так все и будет сделано и россиян пересадят с бутылок на Чебурнет и Одноглазники, где "товарищ майор будет контролировать каждую их запятую". Но все это уже было и чем оно заканчивается – хорошо известно.

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