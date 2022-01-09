Лет десять – пятнадцать назад, когда Путин был помоложе, у него хватало времени на увлечения и развлечения. Например, он любил кататься на клюшках по заснеженным склонам гор, играл в хоккей лыжами, верхом на гимнастках и вообще, вел активный образ жизни. Тогда охрана еще не собирала его мочу и все остальное, чтобы этот ценный продукт жизнедеятельности монаршей особы не попал в чужие или того хуже – в совсем чужие руки. Да, с фантазией у него и тогда было слабо, а потому он несколько раз появлялся на публике и натурально изображал игру на фортепиано. Это сейчас он кусает себе локти потому, что играл на нем пальцами рук, а ведь мог же стать секс-идолом целого поколения, невзирая на досадную плешь в верхней части своего и без того не слишком видного тела, а тогда он даже изображал пение под этот самый рояль.

Теперь уже не те времена, поскольку поют они с Шойгу друг-другу в таежной палатке рядом с нарисованном на холсте, камином. И кроме того, уже нет никакой фантазии, а потому он вынужден пользоваться конспектами, составленными им в те уже далекие и безвозвратно ушедшие годы. Они составлялись тогда, когда в его окружении были странные люди, которые копались в архивах Рейха, вывезенных из Германии после окончания Второй Мировой войны, и оттуда выуживали всякие приемы, эффективные для управления стадом. Потом этих умников постепенно выдавили, а конспекты и записи – остались, и вот теперь все, что делает сам Путин и его ближнее окружение, почти слово в слово повторяет то, что их стадо никогда не слышало и потому воспринимает за личную мудрость гениального Путина.

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Эти особенности становятся уже не просто заметными, но и навязчивыми. Проще говоря, практически все действия или выражения Путина так или иначе перекликаются с тем, что было сказано Гитлером или Сталиным. Но все же, Сталин цитируется реже, поскольку оригинальный текст может узнать довольно большое количество его подданных, а вот с цитатами Гитлера можно обращаться проще и не стеснять себя, черпая "мысли" из старого конспекта. Коллеги постарались и собрали такие совпадения как в виде текстов, так и в виде рисунков, которые мы и предлагаем вашему вниманию.

Не правда ли, здесь можно сказать прямо о том, что записные борцы с "фашизмом", который они ассоциируют с Третьим Рейхом, усиленно перерабатывают выражения фюрера и выдают их в массы как некие лозунги или пояснения своей позиции. Не удивительно, что в недавно открытой военной церкви кремлевского патриархата, сделанной из переплавленного оружия Второй Мировой войны, в виде особой реликвии, хранятся кальсоны Гитлера и его расческа для усов. Они бы могли отлить себе церковь из рельс и паровозов "стройки №503" – железной дороги, которую зэки строили до Норильска, но эта история там уже – табу, а вот из оружия – другое дело.

Единственное, чего не хватает в пантеоне этой церкви – любимого микрофона министра пропаганды Иосифа Геббельса, имя которого подкрутили и называли Йозефом, чтобы его звучание не совпадало с именем вождя и учителя. Ведь без Геббельса у Рейха были бы проблемы. А вот у Путина таких проблем нет, поскольку у него вместо одного Геббельса имеются Соловьев, Киселев, Симонянша, Скабеева и ряд артефактов от пропаганды, калибром поменьше. Некоторые из них подвизаются на ниве наглядной агитации и выдают вот такое.

Но было бы очень интересно посмотреть на то, как бы выглядел пейзаж, если бы буквально через 100 метров была бы поставлена еще одна рекламная растяжка такого вида.

Тогда всем стало бы понятно, у кого Путин списывал и во что превратилась нынешняя россия. Ну а Украина имеет опыт уничтожения как германских, так и советских оккупантов и потому можно не сомневаться в том, что нынешняя недоимперия сдохнет именно подавившись Украиной. Это предсказано давно и время, когда предсказание сбудется, все ближе. И как всегда, устами ребенка говорит истина.