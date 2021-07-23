В мае 2021 года я опубликовал материал, который назывался "Нелегитимные выборы в Госдуму РФ 2021 как угроза “легитимизации” оккупированной части Донбасса". В нём я детально описал, что заявление секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о возможности в следующих выборах в Госдуму РФ принять участие жителей оккупированных территорий на Донбассе, проживающих на территории так называемых “ДНР” и “ЛНР” и получивших ранее российские паспорта, ставит под сомнение, будущее самой Государственной Думы как легитимного и международно-признанного органа. Хотя, он таковым не мог считаться уже в 2016 году, когда в его состав вошли представители с оккупированного полуострова Крым.

А буквально неделю назад, я уже в статье "Российские депутаты развернули борьбу за “электорат” на оккупированных территориях" акцентировал внимание на том, что приезд депутатов Госдумы РФ Артема Турова, Игоря Станкевича, Ларисы Тутовой и Александра Бородая, во главе с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким, на так называемый "Форум граждан России" на оккупированный Донбасс, это ничто-иное, как агитация за “Единую Россию” на оккупированных территориях.

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По факту, "Единая Россия", теряющая доверие и электорат в самой России, пытается компенсировать эту нехватку голосов посредством агитации на территориях, которые она оккупировала и жителям которых она насильно выдаёт паспорта РФ. И действительно, очень позитивный сигнал в том, что Украина обратилась в ОБСЕ по вопросу оказания оценки легитимности предстоящих выборов в Госдуму с учётом факта участия в них граждан с оккупированных территорий.

В частности, Киев призвал Шведское председательство в ОБСЕ, Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) и государства-участники ОБСЕ дать свою оценку привлечению Россией жителей оккупированных территорий к голосованию на выборах в Госдуму РФ.

В свою очередь, Россия довольно оперативно отреагировала на подобные запросы и на первоначальную реакцию ЕС на российский запрет баллотироваться оппозиционерам, в виде утверждения 15 июля Комитетом Европарламента по иностранным делам доклада по стратегии отношений с Россией, согласно которому Евросоюз не должен признавать легитимность следующих выборов в Госдуму.

Так, первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров уже заявляет о том, что Запад, якобы, намерен нанести удар по легитимности выборов” в Государственную Думу

По факту, ЕС на данном этапе лишь высказал свою позицию относительно запрета баллотироваться в Госудму оппозиционеров, но, что же касательно участию в этих выборах граждан Украины на оккупированных территориях, которых вынуждают получать паспорта РФ. Ведь фактически, когда ты получаешь паспорт в формате шантажа, он не является действительным. Получая его, будучи жителем оккупированной территории, ты не являешься гражданином страны-оккупанта. И участие в выборах тысяч, десятков тысяч и даже сотен тысяч подобных голосов делают эти выборы не действительными!

Государственная дума России впервые в истории, действительно, может стать международно-непризнанной и её депутаты попросту стать политиками-изгоями, которых ни одна страна в мире, официальнее н примет. За исключением таких же, как и Россия стран-изгоев, как КНДР, Сирия, Венесуэла…

Проблема лишь в том, что этого непризнания следует добиваться всеми возможными и невозможными дипломатическими путями. Есть ли такой потенциал у Украины – покажет время. Но сам дым уже к добру, ведь он без огня не бывает. Осталось лишь подкинуть дровишек и подлить масла. А это дело за Банковой.

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