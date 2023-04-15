Есть две хорошие новости: с одной стороны, все украинские пресмыкающиеся, грызуны, насекомые, рептилии и даже лягушки под руководством пентагона воюют против рашистов, – по крайней мере, об этом говорит "расследование" госдумы; с другой стороны, у кремля – кризис жанра, и его стратеги вполне серьезно перепаковывают свои старые выдумки в серьезные стратегические документы.

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Російська "парламентська комісія" опублікувала на 200-х стор. звіт про "американські біолабораторії в Україні". Він базується на фейках, які спецслужби Московії свого часу "згодували" своїй агентці в Болгарії. Загалом, документ нагадує хороше порно, у якому варто смакувати кожною деталлю.

– Американці ведуть проєкт "Комахи-союзнизки", на Волині вони вивчали міграцію комарів і гризунів в інші райони держави: "Птахи, кажани та членистоногі розглядаються як природні засоби доставки небезпечних мікроорганізмів".

– У ході експериментів з хантавірусами та вірусом Конго-кримської лихоманки в Харкові загинули 20 військових.

– Американці вивчають перспективи створення солдата-кіборга, а для інсталяції українській молоді фашистської та нацистської ідеології використовується наркотик метадон.

Маргінальна "розслідувачка" з Болгарії Діляна Гайтанджиєва – давня агентка російських спецслужб. Ще до повномасштабної війни вона опублікувала анекдотичне розслідування, що США, мовляв, створюють біологічну зброю в Україні. Без жодних підтверджень вона озвучила неймовірні "факти" про смерті українських військових від випробувань "біологічної зброї", про випробування хантавірусів і ще низку маячні.

Всі твердження Гайтанджиєвої – без посилань на неї – скопіювали у звіт "парламентської комісії". У ньому повтори "розслідування" болгарської агентеси, кілька нових вигадок та величезний вступ з історією використання біологічної зброї (починаючи ще з 1944-го).

Гайтаджиєва – велика любителька Рамзана Кадирова. 8 місяців тому вона записала звернення до Путіна. "Єдина людина в вашому колі, якій можна довіряти, це Рамзан Кадиров", – заявила вона. Вона вболіває за Росію та безпідставно звинувачує США та ЄС у воєнних злочинах.

До речі. Ймовірно, кремль, планував після захоплення України провести "СВО" в Молдові, Азербайджані та Грузії. Гайтанджиєва (тобто, російські спецслужби) стверджувала, що Азербайджан постачає зброю терористам, в Молдові та Грузії працюють такі ж біолабораторії США, як і в Україні.

Російська державна машина остаточно деградувала. У своєму звіті депутати детально розповідають, як "комахи-союзники" мали напасти на територію Московії, про "злиття людини з машиною" та про роль наркотиків у збільшенні русофобії в Україні. Вся ця маячня рано чи пізно остаточно перетворить мордор на одну велику психіатричну лікарню.

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