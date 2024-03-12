'Гори, гори ясно': россияне в соцсетях традиционно для себя отреагировали на пожар в лагере для украинских беженцев в Берлине. Фото

Граждане страны-агрессора РФ в традиционной для себя манере отреагировали на пожар в палаточном городке для украинских беженцев в Берлине. Россияне желали смерти от огня украинцам, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за полномасштабной российской агрессии.

Такие комментарии граждане России оставляли в соцсетях. Они прямым текстом призывали "сжечь х*хлов к еб**ой матери" и цинично шутили про "степени прожарки". Многие из них назвали сообщение о пожаре хорошей новостью и даже собирались отметить ее "рюмочкой".

Некоторые россияне начали строить теории о том, что украинцы якобы специально подожгли палаточный городок, чтобы их переселили в лучшее жилье. Также они придумали версию, что поджог якобы устроили местные жители, которым "надоели украинские беженцы".

Верхом цинизма стала отсылка к расправам нацистов над евреями и людьми других национальностей в концентрационных лагерях во времена Второй мировой войны: один россиянин написал, что "немцы специалисты в сжигании биомусора", а другой "искрометно" пошутил про "растопленные печи Дахау" (так назывался один из первых концентрационных лагерей на территории Германии – Ред.).

Граждане РФ также писали, что украинцев, которые могли погибнуть в пожаре, не жалко, так как среди них "нет мирных жителей". Адекватных комментариев были единицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Берлине в районе Тегель 12 марта произошел масштабный пожар в палаточном городке для украинских беженцев. Темное облако дыма было видно на несколько километров.

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