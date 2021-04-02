Главному нефрологу Петербурга спустя 11 лет обвинили в убийстве и расчленении жены

В российском Санкт-Петербург 30 марта по подозрению в убийстве собственной жены в 2010 году задержали главного нефролога города Александра Земченкова.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Петербурга, ему предъявили обвинения после допроса с применением полиграфа.

По данным следствия, мужчина убил жену – известного гинеколога Ирину Земченкову – и расчленил ее тело, которое затем вывез по частям в мусорные контейнеры. После этого он пришел в полицию и заявил о ее исчезновении. Правоохранителям Земченков сказал, что жена ушла на работу и не вернулась.

В конце прошлого года отец пропавшей женщины обратился к председателю СК России Александру Бастрыкину и попросил возобновить расследование.

Вновь были подняты все материалы дела и выяснилось, что 23 февраля 2010 года, когда женщина пропала, у нее был выходной день. Также просмотр камер видеонаблюдения показал, что врач в день исчезновения не выходила из дома.

Два дня назад Александра Земченкова задержали, а после допроса ему предъявили обвинения в убийстве.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петербурге жена расчленила тело умершего репера Энди Картрайта (Александр Юшко) и хранила останки в квартире несколько дней.