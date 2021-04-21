Главная пропагандистка Кремля призналась, что в школе пила, курила и думала покончить с собой

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала о том, как прошли ее школьные годы. Так, она назвала себя "оторвой" и отметила, что "водилась с плохими парнями", а однажды хотела уйти из жизни из-за плохой оценки.

Об этом Симоньян написала во вторник, 20 апреля, в своем Telegram-канале. Журналистка сообщила, что, учась в школе, она курила, а также регулярно употребляла алкогольные напитки различной крепости.

"Регулярно присутствовала во взрослых компаниях модных диджеев, перегарных рокеров, авангардных художников, где школьнице, разумеется, было не место. Могла всю ночь зажигать, а утром являться на уроки, так и не ложась спать. Никогда не дралась. Иногда прогуливала", – написала пропагандистка.

Симоньян похвасталась тем, что она первой в ее родном городе сделала пирсинг, а также носила "в ушах булавки, на шее – колье из гвоздей".

При этом, заверяет пропагандистка, она успевала хорошо учиться и была отличницей, а также побеждала на олимпиадах и подрабатывала репетитором.

"Четверку не считала за оценку и, получив ее как-то по алгебре во второй четверти в седьмом классе, от стыда до ночи не выходила из раздевалки и думала покончить с собой", – заявила Симоньян.

Напомним, ранее Симоньян выступила на так называемом форуме оккупантов "Русский Донбасс", который состоялся в оккупированном Донецке. Она заявила, что якобы Донбасс хочет стать частью РФ и его нужно "забрать домой".

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистка Маргарита Симоньян предложила переехать в страну-агрессор и работать на ее медиаресурсах сотрудникам телеканалов "112 Украина", ZIK NewsOne, которые попали под санкции.