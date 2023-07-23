В современном мире парадоксов хватает. Кто б всего лет 40 назад поверил, к примеру, в сегодняшнюю новость: ФРГ пообещала защитить Польшу от россии! Но вежливый разговор российского фашиста с российским "либералом" это нонсенс даже в наше удивительное время.

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Возвращаюсь, таким образом, к теме "хороших русских".

Единственное принципиальное отличие риторики гиркина от риторики Навального, которое я нашёл в их не очень давних полуторачасовых дебатах, заключается в том, что первый из них прямо говорит о необходимости забрать Донбасс у Украины военным путём — в то время, как второй заявляет, что в бедной россии, где в больницах нет денег на бинты и лекарства, тратиться на войну нецелесообразно, а потому защищать интересы русского народа в Украине надо через минские соглашения, тем более, что их подписали избранные руководители народных республик.

При этом они ещё и спорили между собой, кто из них больший защитник истинного русского национализма: Навальный, например, утверждал, что он стал русским националистом раньше, чем гиркин, который тогда ещё прислуживал официальной власти.

Мирный разговор этот состоялся уже в разгар войны, хотя и не на полномасштабной её стадии: в не очень далёком 2017-м. "Либерала" арестовали впоследствии первым — после того, как случайно не получилось просто тупо его убить, а до фашиста добрались только что: дозрела конъюнктура. И путин между ними так удачно как раз посередине, в связи с чем их диалог по-прежнему актуален, ибо он показывает, как все они там недалеки друг от друга, оттеняя вождя с разных сторон, что, тем не менее, всё равно ведёт в россии за решётку.

Однако же не все, кто там рано или поздно попадает в немилость, это наши друзья. Когда не за войну только потому, что на неё нет денег, это всё равно фашизм. Просто экономически грамотный.