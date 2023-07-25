Вот уже как не в первый раз осуществляется налёт на Москву неких летательных аппаратов, запускаемых неустановленными личностями, но достигающими границ российской столицы практически беспрепятственно. Как такое возможно?

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Ещё в советские времена Москва была самым защищённым ПВО городом, и любой другой Омск, Магадан и Ахтубинск могли только позавидовать такой эшелонированности ПВО и защищённости столицы от ударов "коварного" Запада. Но, в последнее время веры в московской ПВО у россиян поубавилось.

Российская пропаганда регулярно сообщала и сообщает, о применении российскими войсками не имеющих аналогов в мире ЗРС С-400, высокоэффективных ЗРПК "Панцирь-С1", которые в Москве поставили даже на крышах административных зданий, но... Но, всё равно, что-то идёт не так.

Хотя, на самом-то деле всё — так.

Для перехвата малогабаритных объектов, например, БПЛА, применяются вовсе не С-300 или С-400, а комплексы малого радиуса действия. К таковым относятся ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-М2 и прочие. Но вышеуказанные считаются самыми современными. Считаются...

Но, для начала пару слов о количестве.

ЗРК Торм-М2 (эффективный радиус охвата 12 км), произведено — 132 ед.

ЗРПК Панцирь-С1 (эффективный радиус охвата 15 км) произведено — 116.

В Украине россияне согласно верифицированным данным, потеряли 27 ЗРК Тор-М1/2 и 18 ЗРПК Панцырь-С1.

Согласно не верифицированным данным, потери РОВ составляют более 50 ЗРК Тор-М1/2 и 45 ЗРПК Панцырь-С1.

При этом большинство комплексов МРД сконцентрированы сейчас в зоне БД в Украине, для прикрытия позиций РОВ от ударов авиации и не только авиации ВСУ на Донбасском и Южном плацдармах. То есть, потери, почти 50% от общего количества + нахождение в зоне БД не менее половины от оставшихся.

Это яркий пример того, что сейчас происходит с российским ПВО. Оно становится не функционабельным. Производство этих комплексов, это не выкатка Т-62 или Т-54/55 с хранения, это сложный и трудоёмкий процесс. Даже восстановление с хранения, непростое и долговременное.

Поступательно, но весьма уверенно, россия остаётся без эшелонов малого и среднего радиуса действия. Большое количество С-300 и С-400 оказываются бесполезными, против малогабаритных объектов, которые необходимо перехватывать совсем другими системами.

Таким образом, воздушное пространство россии оголяется и превращается в дуршлаг. Хотя, нет, дуршлаг – это мелко, здесь целые воронки, сквозные тоннели в российском ПВО.

Москва может спать спокойно? Конечно нет. Но есть ещё один нюанс, который следует упомянуть.

Уже не в первый раз, для противодействия налёту дронов массово применяют РЭБ! Но важно другое, а именно — это недопустимо! Применение РЭБ в городе не просто не желательно, оно опасно! Ведь РЭБ не уничтожает дрон, а сбивает его с курса, обрывает управление. Сбивает с курса где? В густой многоэтажной застройке!

Намного безопаснее поражение таких дронов с помощью ракетных либо пушечных элементов, которые провоцируют детонацию боевой части и на землю падают обломки. С РЭБ, получается, что неконтролируемый дрон, начинённый взрывчаткой, летит в неизвестном направлении.

И опять таки — это уже не первый раз дроны над Москвой пытаются сбить с помощью РЭБ. А, что же "Панцири" на крышах? В ответ на этот вопрос хочу напомнить об опыте применения современных российских комплексов ПВО в Сирии.

1 июля 2018 3 БПЛА прорвали ПВО авиабазы Хмеймим и сбросили несколько СВУ.

До этого, ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 4 дрона, использовав 5 ЗУР, а ЗРПК Панцирь-С1 в тот день уничтожил 3 дрона, отстреляв 13 ЗУР!

По итогам недели активной работы, ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 7 дронов, использовав 9 ЗУР, а ЗРПК Панцирь-С1 с 1 июля не сбил за последующую неделю ни одного БПЛА.

С апреля по октябрь 2018 ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 80 дронов, использовав 100 ЗУР, ЗРПК "Панцирь-С1" сбил лишь 19% целей.

Комплекс, который создавался как современная, высокотехнологичная замена ЗРПК "Тунгуска", оказался менее эффективным старой советской разработки.

В 2020 на пропагандистском "Россия-1" был показан провал стрельб батареи ЗРПК "Панцирь-С1".

Так, 4 ЗРПК "Панцирь-С1" вели одновременно огонь по воздушной мишени Е-95 из пушек 2А38М и... И ни один из них не попал! Ни один!

Отмечу, что Е-95 – это воздушная мишень, размерами 2900х2300х250, способная развивать скорость около 200 км/ч с предельной высотой полета 3 км. И при этом ни один из "Панцирей" не смог поразить данную мишень из своих 2А38М… и пришлось "добивать" ловкий дрон ракетой.

Думаю, соответствующие выводы, уважаемые, вы сможете сделать без моих дополнительных комментариев. Я же хочу задаться в конце этого материала всего лишь одним, особо животрепещущим вопросом...

Москва, спишь?