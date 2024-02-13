Фактически до смерти: в России хотят повысить возраст службы в армии до 70 лет

В стране-агрессоре России рассматривают возможность повысить предельный возраст военной службы по контракту. Сейчас он составляет 65 лет, а российские чиновники хотят увеличить его на 70 лет.

Об этом сообщает британская разведка. Отчет 13 февраля опубликовало министерство обороны Великобритании.

Предлагаемый законопроект о повышении возраста военнослужащих по контракту коснется и тех солдат, которые попали в ряды ВС РФ до июня 2023 года.

Увеличение возраста с 65 до 70 лет существенно повысит возрастную границу (51 год) именно для не офицеров и, вероятно, продлит срок контракта.

По данным сайта World Data, до полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжительность жизни российских мужчин (2021 год) составила 64,2 года. Поэтому такой законодательный ход Кремля заставит российских контрактников служить фактически до смерти.

В разведке Британии, однако, отмечают, что это не поможет стране-агрессору повысить боеспособность своего оккупационного войска и усилить атаки в войне против Украины.

"Хотя эта мера, вероятно, снизит необходимость дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боевую эффективность России, особенно в активных атаках", – отмечают в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в России, вероятно, готовят новое "добровольческое "военное подразделение, в которое войдут "вагнеровцы" с боевым опытом. Кремль рассчитывает, что это позволит ему устранить потенциальные угрозы, которые ЧВК может представлять для безопасности российского режима.

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