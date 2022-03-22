Комаровский объяснил, почему Путин не в состоянии принимать адекватные решения

Российский президент Владимир Путин неадекватен, однако признаков психических расстройств у него нет, считает самый известный украинский врач Евгений Комаровский. По мнению специалиста, главная проблема Путина в том, что он "лишен адекватной оценки как собственных действий, так и окружающего мира, а потому не в состоянии принимать адекватные решения".

Об этом Комаровский рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару – для его программы "Орестократия". "Всегда хотел поговорить о Путине с профессиональным врачом", – признался Сохар, объяснив свой выбор гостя.

Накануне этой беседы популярнейшее британское издание Daily Mail опубликовало статью о том, что у российского лидера синдром под названием "стероидная ярость" и что развился он из-за онкологии и использования гормональных препаратов. Доктор Комаровский с этим не согласен.

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"Там все напутано выше крыши, – сказал он. – При лечении некоторых онкозаболеваний действительно используются стероидные гормоны. Те самые знаменитые преднизолоны, дексаметазоны, о которых многие слышали. Хотя это не главное сейчас, и вряд ли для Путина использовали бы эти лекарства. Термин "стероидная ярость", употребленный Daily Mail, относится к совершенно другим гормонам. Речь идет о так называемых анаболических стероидах. Это анаболики, запрещенные препараты для спортсменов, которые используются для увеличения мышечной массы, повышения работоспособности… Иногда – для лечения тяжелой импотенции, это тоже возможно. Может, у него действительно есть такие проблемы и эти препараты используются, но по тем картинкам, которые я видел, по его выступлениям публичным, я не могу сказать, что он дышит на ладан и что он окончательно сошел с ума. Нет, я считаю, что все психические проблемы, которые у него есть, индуцированы окружением".

Диагноз Путина – это уникальность человека, который в XXI веке ухитряется жить без доступа в интернет, считает Комаровский: "Синдром дефицита информации я готов подтвердить однозначно. Ну, потому что огромное количество вещей, которые он озвучивает (это всем очевидно), находятся на противоположном полюсе логики и здравого смысла".

По мнению доктора, российский президент напоминает ребенка, который вместо того, чтобы осваивать мир, смотрит мультфильмы про свинку Пеппу: "Жизнь свинки Пепы ему известна, а жизнь соседей – неизвестна... Я хотел бы сказать, что там есть элементы шизофрении, и я много раз публично говорил о том, что это классическое сочетание шизофрении и е...анутости, которое не позволяет нам прогнозировать, что будет дальше. Но если вернуться к позиции логики и здравого смысла, не вижу никаких серьезных психических заболеваний. Я вижу человека, у которого огромная проблема с получением и трактовкой информации".

Чего, в таком случае, ждать от Путина, почему его войска вторглись в Украину и имеет ли право украинская власть идти на какие-либо уступки ради спасения жизней граждан нашей страны – смотрите в программе "Орестократия".