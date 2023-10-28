"Это ни на что не влияет": в ОП прокомментировали слухи про "смерть" Путина

В Офисе президента Украины считают, что слухи, которые накануне распространили анонимные каналы в соцсетях, о якобы "смерти" российского диктатора Владимира Путина, в информационном плане являются "незначительным эпизодом". Все, что касается жизни или смерти президента России, ни на что не влияет.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной в пятницу, 27 октября. По его словам, такая информация не несет никакого стилистического смысла.

"То, что абсурдно, активно обсуждается в Telegram-каналах. Информационно – это незначимый эпизод. В целом все, что касается жизни, смерти или болезни Путина – это совершенно ровным счетом ни на что уже не влияет. Вся эта ситуация будет доиграна вплоть до уничтожения более важного: до разрушения конструкции нынешнего российского государства, которое является классическим авторитарным государством с определенной опричниной", – сказал он.

Видео дня

Подоляк уверен, что это будет разрушено и соответственно сама по себе смерть российского диктатора только запустит в ускоренном режиме процессы разложения страны-агрессора.

"Это будет являться неотъемлемым и неостановимым процессом. Однако как информационное сообщение это ничего не значит. Больше это похоже на определенный литературный феномен – посмотреть, насколько абсурдные темы живут в дисскусионной среде", – добавил представитель ОП.

Ранее сообщения в соцсетах прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он заявили, что в ведомстве пока не могут подтвердить эти сообщения российских анонимных источников и указали, кому может быть выгодна такая информация.

Он предположил, что такая информация может запускаться, в частности для того, чтобы посмотреть на реакцию внутри России.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 октября в российских пабликах сообщили о "смерти" Путина. Речь шла о том, что российский диктатор якобы умер в резиденции на Валдае в результате остановки сердца, а в России "начинается переворот". Первым об этом сообщил Telegram-канал "Генерал СВР" – тот самый, который несколько дней назад сообщил об остановке сердца Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!