'Это катастрофа': депутаты в Москве призвали Путина немедленно вывести войска из Украины

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский города Москва выступил против войны в Украине, развязанной Россией. Они призвали главу РФ Владимира Путина вывести российские войска из нашей страны.

Об этом пишет русская служба BBC News. Отмечается, что депутаты осудили военные действия российских оккупантов на территории чужой страны.

Политики написали президенту России письмо, в котором назвали вторжение РФ в Украину катастрофой.

"Это путь к деградации и обнищанию страны. Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб", – сказано в письме.

Отметим, что ранее с антивоенным заявлением также выступил Совет депутатов московского округа Хамовники.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, российские юристы выступили против войны в Украине, развязанной Москвой. Они также уличили главу страны-агрессора Владимира Путина в прямом пренебрежении Уставом ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!