Читаю многочисленные обсуждения "главного" вопроса — что должна делать Америка, если Путин начнет массированное вторжение в Украину. И понимаю, что главный совершенно другой вопрос — что должна делать Россия, если безумный параноик начнет войну. Настоящая Россия. Нормальная страна. Не путинская.

И понимаю, что одиночных пикетов совершенно недостаточно. Ответ России на путинскую агрессию должен быть страшным. Именно ответа россиян, а не Америки, должен бояться Кремль. Если в стране есть граждане, а не послушные бюджетники и широкие народные массы.

Прежде всего должно начаться Сопротивление. Нужен не мирный митинг, который легко разогнать, а общенациональная забастовка. Отказ солдат и офицеров исполнять преступные приказы. Отказ граждан платить налоги и оплачивать кредиты — эти деньги идут на войну. Кремль должен бояться России, а не Америки. Если такая страна еще существует.

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