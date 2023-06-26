'Если не пойдут умирать, убьют свои же': матери 'мобиков' записали обращение к властям и пожаловались на 'несправедливость'. Видео

В российском городе Лермонтов матери мобилизованных оккупантов из отряда "Шторм", воюющих против Украины, выступили со слезным обращением к местным властям. Россиянки выразили убеждение, что только те могут спасти их детей от "ужасной несправедливости".

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Под ней они подразумевают то, что "мобикам" за отказ идти на позиции угрожают убийством свои же побратимы-"нелюди". Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал ASTRA, позиционирующий себя как издание независимых российских журналистов (чтобы просмотреть, жоскролльте новость до конца).

Отмечается, что видеообращение адресовано главе Ставропольского края РФ Владимиру Владимировичу Владимирову. На камеру женщины заявили, что они – матери и жены мобилизованных вояк из Лермонтова, попавших в отряд "Шторм" и сейчас находятся якобы в Запорожской области Украины.

Они утверждали, что военным из в/ч 01485 (34-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцирующаяся в станице Сторожева-2, Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, состоит в составе 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ) угрожают убийством. Причиной, говорят, стало лишь то, что те отказались "умирать на передовой без техники и патронов".

"Они не отказываются служить, они отказываются умирать. Им угрожают, если они не пойдут умирать, то их там убьют свои же! Это нелюди!" – высказалась одна из трех россиянок на видео.

По ее словам, в подразделении на данный момент "происходит ужасная несправедливость к их детям", поэтому они просят губернатора помочь им.

"Обратиться нам больше не к кому. Там идет моральное давление на наших детей. Оно переходит уже в физическое давление. Их заставляют идти в бой на самую передовую позицию…" – слезно добавила россиянка.

И тут же она подчеркнула, мол, глава РФ Владимир Путин говорил же, что мобилизованные "будут находиться на второй и третьей линии", а оказалось, что это правило не действует там, куда попали их дети.

"Им угрожают, если они не пойдут умирать, их там убьют свои же. Это нелюди! Они не отказываются служить, они отказываются умирать без техники, без патронов", – попытались матери "мобиков" умилить власти на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа российских "мобиков" пожаловалась на командование войсками РФ в Украине. Оккупантам не нравилось, что им не дают поставок и "умных" приказов, в случае обстрела никто не прикрывает их артиллерией, а без эвакуации "300-е" становятся "грузом 200".

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