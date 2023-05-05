Экс-заместитель Шойгу, которого называли 'мясником' Мариуполя, отправился в ЧВК 'Вагнер'

Российский генерал Михаил Мизинцев, бывший заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу, отправился в частную военную компанию "Вагнер". Именно он был ответственен за бомбардировку временно оккупированного Мариуполя, который путинская армия почти уничтожила.

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Об этом сообщило российское издание "Медуза". "Снятый с должности заместитель министра обороны Михаил Мизинцев стал замкомандиром ЧВК "Вагнера", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мизинцев в новом статусе занимается "подготовкой подразделений" наемников.

В сети появилось видео, на котором Мизинцев одет в военную форму, а на его плече можно заметить шеврон с надписью "Груз 200 мы вместе", характерный для "вагнеровцев".

Стоит добавить, что в конце апреля стало известно, что генерал армии РФ Михаил Мизинцев был уволен с должности заместителя министра обороны. В это кресло МО он попал только в сентябре прошлого года, где отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационных войск.

Ранее генерал-полковник "второй армии мира" руководил блокадой украинского Мариуполя, за что его прозвали "мясником".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин провел дополнительные "чистки" в военном командовании ВС РФ. Недавно своим указом он официально уволил начальника Восточного военного округа Рустама Мурадова, а также бывшего командующего оккупантами в Украине Александра Дворникова и других военачальников.

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