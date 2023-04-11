Депутат Госдумы РФ заявил, что у России лучшее вооружение, чем у США, и был высмеян в сети. Видео

Депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев решил похвастаться, что российское оружие якобы опережает американское. Ему припомнили, что его дочь живет не в "великой" России, а в Швейцарии, и высмеяли за пропаганду.

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На видео, в котором депутат распинался, расхваливая Кремль, обратил внимание автор Telegram-канала "Сеятель ветра". "Видимо, такие, как этот Матвейчев, и носят Путину отчеты, из-за чего спятивший дед продолжает верить в победу и повторяет, что все идет по плану", – написал аноним (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Член "Единой России" уверял: мол, РФ опережает США и в атомоходах, и в самолетах, и даже "Армата" намного лучше американских танков.

Он забыл добавить, что "Армата" – лишь сырой прототип, танк, созданный исключительно для парадов. "Ни одной "Арматы" на фронте за год войны так и не увидели", – отметил "Сеятель ветра".

В комментариях Матвейчева раскритиковали за безосновательные "победные" речи. Пользователи сети пошутили, что Россия опережает разве что по смертности и точно впереди всех по деградации.

"Рабы схавают", "Говорят, если р*шистскому пропагандисту отрубить голову, она еще полчаса будет рассказывать о том, как РФ ударит по Вашингтону", – пишут читатели Telegram-канала.

Одна из пользовательниц отметила, что дочь Матвейчева – Лидия Слуцковски (фамилия мужа, виолончелиста Данилы Слуцковски) – живет в Швейцарии. Согласно расследованию команды оппозиционера Алексея Навального, она работает в Женеве менеджером российского офиса компании Globethics.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее один из участников пропагандистской программы на росТВ признал, что потери России на войне выше, чем потери Украины. Эпичная реакция на это других "экспертов" рассмешила сеть.

– На российском телевидении заговорили о том, что со "спецоперацией", которая продолжается уже больше года, что-то не так. Гости пропагандистских программ начали отмечать, что до 24 февраля 2022-го территорию самой РФ никто не обстреливал, а теперь "бавовна" там происходит регулярно.

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