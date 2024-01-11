Депутат Госдумы РФ Миронов удочерил похищенную в Украине девочку: расследование Reuters

Лидер партии "Справедла Россия" Сергей Миронов и его супруга Инна Варламова удочерили похищенную из Херсона 10-месячную украинскую девочку. Маленькой Маргарите Прокопенко депутат и его жена уже сменили имя на Марину Миронову.

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Об этом пишет Reuters. Информация о похищении депутатом и его женой детей из Украины появилась еще в прошлом году; сам Миронов назвал ее фейком. Однако в агентстве Reuters утверждают, что у них есть доказательства преступления.

Известно, что детей из оккупированного Херсона увезла новая (уже пятая) жена Миронова. С 10-месячной Маргаритой Прокопенко Варламова вывезла и двухлетнего Илью Ващенко. Жену депутата в поездке в Херсон сопровождала заместительница Миронова Яна Лантратова. Позже пара усыновила девочку и сменила ее имя.

На момент похищения девочка была в областной детской больнице, ее лечили от бронхита.

Похищение детей с оккупированных территорий – военное преступление. Однако прокуратура Международного уголовного суда отказалась предоставить подробный комментарий, заявив, что конфиденциальность имеет решающее значение для ее работы по фиксированию таких преступлений.

В Reuters утверждают, что похищением украинских детей занимается хорошо организованная "сеть прокремлевских помощников во главе с (детским омбудсменом) Львовой-Беловой". В РФ похищенных детей эксплуатируют в телешоу из-за их пропагандистской ценности.

Напомним, что в марте прошлого года МКС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей из Украины. Позже в Гааге заявили, что могут выдать новые ордера на арест высшего руководства России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Украина вернула домой еще трех несовершеннолетних, ставших заложниками войны. Двоих детей удалось вывезти с временно оккупированной территории нашего государства, еще один ребенок находился на территории РФ.

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