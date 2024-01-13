День масштабных пожаров в РФ! В Москве вспыхнул недострой Сбербанка. Фото и видео

В Москве на Кутузовском проспекте утром 13 января вспіхнул пожар в строящемя здании Сбербанка. Над местом ЧП поднялся столб густого черного дыма, на место прибыли сотрудники МЧС РФ для тушения огня.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что возгорание началось в недострое недалеко от бизнес-центра "Москва-Сити" – по адресу Кутузовский проспект 32, второй корпус.

Предварительно, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщили пропагандистам в оперативных службах.

По состоянию на 10:00 (по Киеву) огонь переходил на второй этаж, строители покидали место ЧП самостоятельно.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС РФ, площадь возгорания уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 января масштабный пожар вспыхнул также в российском Санкт-Петербурге. По предварительным данным, огонь охватил склады российского маркетплейса Wildberries.

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