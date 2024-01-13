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День масштабных пожаров в РФ! В Москве вспыхнул недострой Сбербанка. Фото и видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
2,4 т.
День масштабных пожаров в РФ! В Москве вспыхнул недострой Сбербанка. Фото и видео

В Москве на Кутузовском проспекте утром 13 января вспіхнул пожар в строящемя здании Сбербанка. Над местом ЧП поднялся столб густого черного дыма, на место прибыли сотрудники МЧС РФ для тушения огня.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что возгорание началось в недострое недалеко от бизнес-центра "Москва-Сити" – по адресу Кутузовский проспект 32, второй корпус.

Предварительно, там загорелся склад с лакокрасочными изделиями, сообщили пропагандистам в оперативных службах.

День масштабных пожаров в РФ! В Москве вспыхнул недострой Сбербанка. Фото и видео

По состоянию на 10:00 (по Киеву) огонь переходил на второй этаж, строители покидали место ЧП самостоятельно.

День масштабных пожаров в РФ! В Москве вспыхнул недострой Сбербанка. Фото и видео

На место пожара прибыли сотрудники МЧС РФ, площадь возгорания уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 января масштабный пожар вспыхнул также в российском Санкт-Петербурге. По предварительным данным, огонь охватил склады российского маркетплейса Wildberries.

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