Не самые лучшие новости для Мордора идут совершенно с разных сторон. Что-то не так пошло со вставанием России с колен, честное слово - не так. Тут скорее про опускание на локти просится аналогия. В общем, косяком идут новости. Жизнь бьет ключем и все по голове.

Глава комиссии по расследованию катастрофы самолета под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Качиньский, депутат Сейма Антоний Мацеревич заявил, что на обломках президентского самолета обнаружены следы взрывчатки. В принципе, об этом говорили уже не раз. Теперь есть решение комиссии. Кто был заинтересован в уничтожении представителей польской политической элиты и мог реализовать свой умысел? Тут тоже особых дискуссий не было. Все, кто в курсе, прямо обвиняют российский режим.

Осталось найти доказательства и тогда к обвинениям Кремля добавится реальный политический терроризм. Тоже не открытие века, конечно, но... юридически будет иметь серьезнейшие последствия. Не исключено, что вся эта истерика по разрыву отношений с Евросоюзом якобы в случае введения санкций по делу Навального - просто прикрытие. Москва в курсе польского расследования и понимает, что после обвинений в политическом терроризме, санкции будут очень серьезными. И работает на опережение. Мол, это не нас изолируют от здоровой части мира, мы сами сбежали на необитаемый остров.

Тем временем у нас Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", принадлежащей лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. А до этого РНБО ввел санкции против нардепов от ОПЗЖ Тараса Козака, самого Медведчука, их жен и подельников. СБУ задержала пропагандиста, который под видом эксперта вел антиукраинскую пропаганду. Объективно для ударов по "Пятой колонне Кремля" Зеленский выбрал удачный момент. Москве сейчас в самом деле не до защиты этих персонажей. Как сказала жена Медведчука Марченко? Президент вбивает гвоздик в свой "скудный гроб"? Ели исходить из польского кейса, санкций за Навального, позиции президента США Байдена и украинских процессов - гвоздики в бивают совсем в другой гробик. Не скудный, спору нет. Но на суть роскошь савана совершенно не влияет...

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