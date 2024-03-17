'Был четкий прилет': версия властей России о работе ПВО в Домодедово развалилась

В ночь на 17 марта неизвестные дроны атаковали населенный пункт Домодедово в окрестностях Москвы, где расположен одноименный аэропорт. Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил заявить о двух якобы сбитых дронах.

Однако на самом деле сбиты были не все БпЛА: один из них ударил по складу, где хранятся горюче-смазочные материалы. Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Как выяснил ВЧК-ОГПУ, целью одного БПЛА во время ночной атаки был именно склад под Домодедово, точнее сектор Г, где хранятся ГСМ. Был отчетливый прилёт, а не падение обломков. Второй БПЛА пролетел мимо склада. ПВО по этим целям в Домодедово не работало", – утверждает паблик.

Сообщение авторы канала проиллюстрировали фотографией, на которой, по данным Z-пропагандистов, запечатлены последствия "падения обломков" беспилотника на крышу склада.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "силами ПВО минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву".

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – утверждал чиновник.

Утром, спустя несколько часов после первой атаки, Собянин заявил об "еще одном сбитом БпЛА" в Домодедовском городском округе.

Однако загвоздка заключается в том, что очевидцы ночной атаки насчитали минимум три дрона.

Напомним, ранее стали известны подробности ночной атаки БПЛА на Славянский НПЗ в России. По данным источников OBOZ.UA, она стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВСУ. После атаки на предприятии вспыхнул мощный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью удара.